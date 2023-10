În ce se transformă Bianca Drăgușanu de Halloween. Cum petrec Oana Roman și alte vedete

Vedetele noastre așteaptă cu nerăbdare Halloween-ul. Mai ales cele care au copii, se bucură de această sărbătoare prin intermediul lor. Noi am vorbit cu mai multe vedete, care au povestit în exclusivitate pentru FANATIK ce planuri au toamna aceasta de Halloween. Bianca Drăgușanu, Anca Serea, Andreea Ibacka și Oana Roman au pregătit deja toate cele necesare.

Bianca Drăgușanu o costumează pe fiica ei de Halloween în tigrișor: “Îi pun la dispoziție toate resursele”

Bianca Drăgușanu recunoaște că s-a cam plictisit să se deghizeze în fiecare an de Halloween. Așadar, începând de anul acesta, îi va preda ștafeta fiicei sale, Sofia, care are multe idei de costumații drăguțe.

“În ultimii 7 ani din viața mea, de când am copilul, am fost mereu deghizată în câte ceva. Și eu și Sofia. Am văzut și la Kim Kardashian cum își decorează în fiecare an casa. Eu anul ăsta nu mai vreau, pentru că m-am plictisit să fac mereu aceleași lucruri.

Eu îi predau ștafeta Sofiei, să se ocupe ea. Eu îi pun toate resursele la dispoziție, să se costumeze în ce vrea. Până acum a fost Maleficent, acum vrea să fie Harley Quinn sau tigrișor. Oricum eu nu vreau să o văd în costume drăguțe, nu scary, și o influențez din punctul ăsta de vedere”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu va fi vampir anul acesta: “În fiecare an decorez”

Artistul nu are copii, dar în schimb, are o școală de muzică, iar acolo decorează pentru Halloween în fiecare an. Mihai Trăistariu și-a ales deja și un costum înfricoșător de vampir.

“Eu am o școală de muzică și în fiecare an decorez acolo de Halloween. Am luat pânze de păianjen, vrăjitoare, le pun și baloane. Le fac în fiecare an spectacol de Halloween. Ei se costumează de groază, pentru că asta e ideea. Și eu merg mascat. De obicei îmi pun colți de vampir. O să mă costumez și anul acesta. Ori îmi pun o mască, ori mă machiază cineva”, ne-a povestit Mihai Trăistariu.

Oana Roman nu e mare fan Halloween, dar sculptează dovleci: “Mi se pare puțin tras de păr”

Oana Roman nu serbează Halloween-ul, însă i-a îndeplinit dorința fiicei sale și i-a luat un costum special pentru școală. În schimb, că sculptează dovleci împreună cu fiica ei.

“Noi nu serbăm neapărat acasă, dar Isa are la școală serbare, petrecere, toate nebuniile. Am fost și i-am cumpărat costumul. S-a pregătit intens, și-a luat machiaje speciale. Mi-a spus să luăm un dovleac și să îl sculpteze. Eu nu sunt mare fan, mi se pare puțin tras de păr, dar copiilor le place. Atunci evident, mă conformez”, a spus Oana Roman pentru FANATIK.

Anca Serea, în toiul pregătirilor de Halloween: “Decorăm curtea și casa”

Anca Serea se pregătește intens în fiecare an pentru a serba. Decorează casa și curtea, iar copiii se costumează și merg cu colindul la casele vecinilor. Prezentatoarea spune că cei mici sunt tare încântați de activitățile specifice acestei sărbători,

“La noi se serbează Halloween-ul. În primul rând datorită copiilor. Noi locuim într-un cartier unde sunt mulți oameni de origine americană. Pentru ei e o sărbătoare emblematică. Atunci ținem și noi pasul cu ei, decorăm curtea, casa. Copiii sunt fericiți, au costume. Mergem și facem colindul acela clasic. Vecinii ne invită la vin fiert, bezele și alte chestii specifice. E o atmosferă tare drăguță”, ne-a spus Anca Serea.

Andreea Ibacka le-a cumpărat copiilor costume: “Facem și felinare din dovleci”

Andreea Ibacka ne-a spus că nu se pregătește foarte mult pentru această sărbătoare. În schimb cei mici au costumele deja pregătite pentru grădiniță. Singura activitate specifică de anul acesta în familia Ibacka va fi sculptatul dovlecilor. Soția lui Cabral Ibacka a recunoscut că îi place să facă felinare decorative alături de micuți.

“Noi nu facem mare lucru de Halloween. Le-am luat copiilor niște ținute cu tematică. Asta pentru că pică sărbătoarea în timpul săptămânii și vor petrece la grădiniță. Dar cam atât. Noi sculptăm dovleci acasă, nu neapărat pentru că omagiem Halloween-ul, ci pentru că e o activitate drăguță de făcut cu copiii. Am făcut și în anii trecuți felinare din dovleci”, a declarat Andreea Ibacka pentru FANATIK.

Cum arată Halloween-ul în Maramureș, la Vasilică Ceterașu: “Dacă mergem la vecini, nu ne dau bomboane”

Amalia, soția lui Vasilică Ceterașu i-a pregătit fiicei sale costumul. Însă cu “Trick or Treat” nu vor merge pe la vecini. Asta pentru că mulți nu sunt obișnuiți cu astfel de practici.

“Noi nu ne costumăm, dar Selena da. Selena și în anii trecuți m-a luat deoparte și mi-a spus să mergem pe la vecini, să primim bomboane, pentru că așa se face. Eu i-am spus că e o sărbătoare venită de la americani și la noi nu prea se practică. Pentru că noi dacă mergem la vecini și sunăm la ușă costumați nu cred ca primim bomboane, să nu primim altceva. Ea are o prietenă, cu care se înțelege foarte bine și s-au pregătit ele cu costume și bomboane și se vizitează”, a spus , soția lui Vasilică Ceterașu.