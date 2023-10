Câți bani a băgat Bianca Drăgușanu în redecorarea casei! Suma e uriașă

Bianca Drăgușanu nu se uită la bani nici când vine vorba despre locuința sa. De curând, frumoasa blondină a redecorat totul, iar ideile i-au aparținut în totalitate. În exclusivitate pentru FANATIK, Bianca a spus cât a costat-o să își transforme locuința. În plus, ne-a mărturisit și că vrea să își vândă o mică parte din bunurile care s-au adunat în casa ei.

Bianca Drăgușanu, peripeții cu redecorarea: “A căzut bradul pe mine”

Vedeta este extrem de ocupată în această perioadă. Are o întreagă echipă de oameni care o ajută să facă curățenie generală. Iar asta a venit la pachet și cu niște întâmplări mai puțin plăcute. În plus, Bianca ne-a spus că are de gând să-și vândă cauciucurile de la fosta mașină, pe care le ținea în boxă. Pe lângă cauciucuri, blondina vrea să scape și de o parte din haine, deoarece sunt prea multe și ocupă mult spațiu.

“Mi-am renovat casa și inclusiv și boxa. Acolo, în boxă eu am un spațiu de depozitare. Aveam acolo niște cauciucuri mai vechi, de la mașina mea. Nu am aflat încă cât valorează cauciucurile respective, dar vreau să le vând. Nu am loc în spațiul acela și trebuie să organizez totul.

Zilele acestea a fost haos la mine acasă. Aveam în boxa aceea și un brad de Crăciun, care a căzut pe mine. Noroc că nu era greu, era un brad artificial. Dar trebuie să strâng tot, ca să fie ok, am acum o echipă de curățenie acasă, care mă ajută.

Vreau să sortez toate hainele, am saci întregi pe care vreau să îi donez, sau să fac ceva cu ei. Eu în fiecare an am donat mereu haine. Le-am dat și prietenelor mele, care m-au mai ajutat la curățenie.

Oricum eu fac chestia asta o data la 3 luni, tot donez din ele. Le mai dau apropiaților, dacă tot sunt lângă mine, să se bucure și ei. Eu am sute de haine”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.

Bianca Drăgușanu, investiție uriașă în locuința sa: “Au venit pe comandă”

Locuința Biancăi Drăgușanu pare a fi decorată de designeri celebri. Însă prezentatoarea ne-a mărturisit că ea s-a ocupat în totalitate de tot. Ideile îi aparțin și a fost nevoită chiar să facă unele modificări drastice. Cât despre bani, este una destul de mare. Iar Bianca recunoaște faptul că ar fi putut să își achiziționeze o mașină frumoasă cu banii investiți.

“Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică.

Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare.

Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat 2 luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a mai adăugat vedeta.

Blondina este gospodină, dar nu-i place la cratiță: “Nu prea știu”

Am aflat că Bianca se pricepe la decorațiuni interioare și a reușit să-și transforme locuința în una de vis. Însă în ceea ce privește partea gastronomică, blondina nu prea excelează.

Are noroc cu sora ei, care gătește de toate, iar Bianca Drăgușanu se bucură de preparate. Cu toate acestea, . Chiar dacă toamna este perioada gemurilor și a dulcețurilor, vedeta le preferă pe cele fără zahăr.

“Eu toamna nu am activități de gospodină, îmi place să mănânc ce face gospodina de sora mea. Mănânc dulceață fără zahăr. Eu sunt gospodină, dar nu pot să le fac pe toate. Nu prea știu eu să gătesc.

Eu oricum mănânc să am energie. Am perioade ale lunii în care mănânc dulciuri sau alte lucruri. Dar am și zile în care nu prea mănânc și mă simt mult mai bine atunci. Mă simt mai ușoară și am mai multă energie”, a spus Bianca Drăgușanu pentru FANATIK.