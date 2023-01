În ce vrea să investească Ștefan Mandachi toți banii câștigați cu restaurantele sale: „Voi încerca să explic prin ce am trecut”

Antreprenorul Ștefan Mandachi și-a deschis sufletul în cel mai recent interviu pe care l-a acordat și a dezvăluit care este nișa pe care vrea să o exploateze după ce a făcut bani mulți cu restaurantele sale (78 în toată țara) cu specific grecesc.

Ștefan Mandachi, un visător pragmatic: „Încerc să mă ancorez în realitate”

Afaceristul care a lansat campania „Șî eu”, construind un metru de autostradă, a spus că și-a dorit dintotdeauna să aibă o situație financiară peste medie, iar acum când a ajuns să fie extrem de bogat se gândește dacă i-a adus sau nu fericire tot ce a putut realiza.

În podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube, că pasiunea pentru orice ar face e laitmotivul vieții sale și că întotdeauna va dori să facă un lucru nou. Tocmai de aceea, bărbatul e dispus acum să investească în educația online!

„Aș vrea să cred că sunt un visător pragmatic. Visul meu în trecut a fost să fiu bogat, să am avere, să am mașini. Am ajuns la 36 de ani să mă bucur de visurile pe care le-am realizat deja. Am realizat deja, și? Încerc să mă ancorez în realitate”, a declarat omul de afaceri

„Târâim după noi tinichelele trecutului”

Acesta a mai spus că de multe ori s-a întrebat dacă trăirile pe care le are legate de copilărie, ori amintirile, sunt ale lui sau sunt moștenire de la strămoși. Acesta a găsit o explicație după ce s-a autoanalizat mai mult timp.

„Târâim după noi tinichelele trecutului și e posibil să găsim în acest trecut dureros o scuză ca să nu trăim în prezent, și o spun din proprie experiență. Ne simțim vinovați că nu am tratat toată suferința strămoșilor”, a spus afaceristul.

care are un hotel cunoscut în Suceava, cu spa și toate nebuniile, dar și 78 de restaurante în România, a mărturisit că nu mai manageriază operațional lanțul de fast-food-uri cu iz grecesc, ci vrea să își îndrepte atenția spre educație.

Afaceristul se bagă în educație

„Eu voi face un pas în lateral din industria în care activez. Unde? În educația online. Investesc în educație. Tinerii, în ziua de astăzi, sunt în trendul telefoanelor. Telefonul ori e o armă de autosabotare, ori e adicția lor. În businessul meu oricum nu mai fac management operațional de foarte mult și mă focusez, mă voi îndrepta concret către industria online, în educație. Voi încerca să explic prin ce am trecut, voi motiva oamenii să vină alături de mine să putem să oferim material generat din propria experiență. Tinerii au nevoie să înțeleagă că educația le aduce milioane de dolari”, a completat Ștefan.

Bărbatul a mai povestit, printre altele, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, că de fiecare dată când avea câte un vis și-l nota undeva, fie pe un panou, să fie la vedere, fie pe calorifer, atunci când nu avea foarte mulți bani și era la început de drum.