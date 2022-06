În ce vrea să-și investească banii Radu Ștefan Bănică. Ce pasiune costisitoare are fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Tânărul actor a dezvăluit în ce domeniu vrea să aloce o sumă importantă de bani. Fostul concurent de la Te cunosc de undeva a vorbit despre pasiunea costisitoare pe care a moștenit-o de la mama sa, Camelia Constantinescu.

Ce pasiune scumpă are fiul lui Ștefan Bănică Jr., Radu Ștefan: ”Vreau să investesc în sportul meu preferat”

Radu Ștefan are un sport preferat pe care l-a descoperit la o vârstă foarte fragedă. Încă de la 4 ani iubește echitația, iar acum este pregătit să investească și bani, nu numai pasiune și dragoste.

„Vreau să investesc bani în mine. Vreau să investesc în sportul meu preferat. Îmi place foarte mult echitația, am făcut-o de mic și nu prea am avut timp, din păcate, să mă ocup, dar vreau măcar vara asta să merg de câteva ori.

Am moștenit această pasiune de la mama. Tata e de acord, dar mama e mai aventuroasă, mai spontană. De la ea moștenesc genul ăsta de activități. De la 4 ani m-am apucat de echitație”, a declarat Radu Ștefan într-o emisiune de la .

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a mai subliniat că a avut momente în care a căzut de pe cal, dar nu a suferit accidentări serioase. Din păcate, atunci a căpătat o oarecare teamă, însă în cele din urmă a revenit la pasiunea sa.

Mai mult decât atât, este de părere că trebuie să riști atunci când îți dorești ceva, fiind bucuros că a descoperit încă de mic că iubește sportul și mai ales, echitația.

„Mi-a fost foarte frică. Am căzut de pe cal, dar nu m-am accidentat. Am avut o mare frică, nu am putut să mă urc pe cal o perioadă, dar după mi-am revenit.

Am avut o teamă de cal din totdeauna și acum pot să zic că mai am puțin, dar dacă nu riști nu câștigi. Este un sport foarte frumos și mă bucur că am avut tangențe cu el de mic’’, a mai spus Radu Ștefan, mai arată sursa menționată mai devreme.