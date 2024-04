Încă o despărțire în showbiz! Carmina Vârciu a rămas, din nou, singură

Este sezonul despărțirilor în România. Tot mai multe vedete s-au separat de parteneri recent, iar valului i s-a alăturat acum și Carmina Vârciu. Fiica celebrului artist nu mai formează un cuplu cu Iustin Chiroiu.

Carmina Vârciu s-a despărțit de iubit

Carmina Vârciu a luat pe toată lumea prin surprindere vara trecută, . Înainte, artista a avut o relație de lungă durată cu un băiat din Arad, iar recent

Totuși, zilele acestea a publicat un videoclip în care fredona o melodie ce făcea referire la o altă femeie. Asta i-a făcut pe unii să creadă că este un mesaj pentru actuala iubită a fostului său partener, de care s-a și despărțit între timp.

„Nu vreau să intru în subiectul ăsta”

Iustin Chiroiu și-a refăcut viața, iar Carmina Vârciu a fost asaltată de mesaje. Astfel, ea a fost nevoită să lămurească situația și a precizat că, din punctul său de vedere, relația cu tânărul este un capitol închis.

„Nu vreau să intru în subiectul ăsta și nici nu am vrut, doar că simt un pic că am responsabilitatea asta având în vedere că m-am trezit cu anumit comentarii și cu menționări către alți oameni și nu mi se pare ok. Vreau să vă zic că tiktok-ul acela nu a fost făcut cu nicio intenție.

Pur și simplu a fost făcut la caterincă la mișto pur și simplu pentru că v-am zis că am lipsit mult și încep acum și eu din nou să vorbesc iar pe TikTok. Am o grămadă de schițe în tiktok de drafturi cu melodii tot felul de tot felul de tot felul pentru că mă plictiseam și cele care au ieșit cât de cât bine.

Le-am postat ca să am puțin mai multă activitate, să postez mai des și a apărut melodia asta și am zis că fac și pe asta nu m-am gândit o secundă și vă jur cu mâna pe suflet că o secundă nu m-am gândit la ceva la ceva gândiți voi sau unii dintre voi”, a povestit Carmina Vârciu pe TikTok.

Carmina Vârciu a spus că se simte prost

De altfel, Carmina Vârciu a și șters o parte din comentariile răutăcioase pe care internauții le-au lăsat la adresa fostului său iubit și a actualei partenere de viață acestuia. Tânăra a menționat că nu vrea să facă parte dintr-o asemenea situație.

„Mă simt eu prost, nu vreau ca pagina mea să se transforme ceva de genul și vreau să vă rog să nu mai menționăm oameni. Să ne vedem de ale noastre. (…) Acum avem alte chestii în plan, nu mai ne focusăm pe ce a fost, pe ce a trecut pentru că a trecut deja. E gata, capitolul încheiat așa că vă rog din suflet să nu mai dați comentarii”, a completat tânăra.