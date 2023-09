Fiica lui Liviu Vârciu, anunț bombă despre nuntă și copil! Tatăl ei va leșina

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, visează la rochia de mireasă, cu toate că e de puțin timp într-o relație cu creatorul de videoclipuri Iustin Chiroiu. Fiica actorului și prezentatorului de la Antena 1 a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația frumoasă pe care o are de aproximativ două luni cu băiatul pe care îl cunoaște de mai bine de un an.

Fiica lui Liviu Vârciu, dezvăluiri în exclusivitate despre relația cu influencerul Iustin Chiroiu

Rezervată, fără să ofere detalii prea multe despre viața ei intimă, Carmina a fost, totuși, generoasă cu FANATIK și a răspuns câtorva întrebări despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de Iustin.

Fiica lui Liviu Vârciu ne-a spus, de asemenea, care sunt preocupările momentului pentru ea: facultatea și muzica. Ne-a zis, totodată, și ce fel de muzică vrea să facă! Tânăra poate deveni o concurență serioasă pentru artiștii momentului!

FANATIK a provocat-o pe Carmina Vârciu să răspundă deja , cunoscută pentru agramatele și viralizatele întrebări „Cine știe să conduce?” și „Cine se supără mai mare?” după care s-a realizat chiar și un cântec de petrecere extrem de popular!

Ea Taur, el Vărsător: „Extremele se atrag”

Cine știe să conducă dintre voi doi?

– Cine știe să conduce? Eu știu să conduce! (n. red.: râde) De fapt, amândoi știm să conducem.

Cine se supără mai mare?

– El! Dacă încep să dezbat motivele pentru care se supără, dacă vorbesc despre zodii… E din cauza zodiei. El e Vărsător, eu sunt Taur, două extreme. Dar așa cum se zice, extremele se atrag.

Dincolo de reeditarea celebrelor întrebări care au înnebunit TikTok-ul, dar la care Carmina ne-a răspuns sincer, continuăm conversația cu fiica lui Liviu Vârciu pe un ton mai serios. Prin urmare, care se visează cântăreață de succes ne-a spus că se simte foarte bine în relația cu Iustin, dar și cum l-a cunoscut, de fapt.

„Ne cunoaștem de un an și am început să avem o relație de două luni și ceva”

„Mă simt bine în relația asta, iar asta e singura parte a vieții mele pe care vreau s-o țin mai personală, dar e ok. Ne înțelegem bine. Noi ne cunoaștem de aproximativ un an și am început să avem o relație de două luni și ceva.

Pur și simplu, a fost o conexiune între noi. Ne-am înțeles din prima, am rezonat în mai multe situații. Prima oară ne-am văzut la un eveniment monden”, a declarat Carmina pentru FANATIK.

Întrebată care sunt cele mai mari calități ale sale într-o relație, fiica lui Vârciu a spus că e o persoană destul de deschisă, de prietenoasă, doar că are niște momente-cheie din zi în care vrea să fie lăsată în pace, să îi fie respectat spațiul intim.

„Atâta timp cât ești ok cu mine și mă tratezi într-un mod frumos, nu-mi faci nervi, mă lași în pace dimineața când mă trezesc o jumătate de oră că sunt morocănoasă, e perfect! Altă lege nu am!”, ne-a mai spus Carmina.

Fata lui Liviu Vârciu ne-a spus cum vrea să fie nunta ei și rochia de mireasă

Fiica lui Liviu Vârciu ne-a mărturisit că se vede mireasă și mamă de maxim (!) doi copii, doar că nu vrea ca nunta ei să fie una care să atragă atenția. Nici rochia albă nu ar trebui să iasă din tipare. Legat de locul unde ar vrea să se căsătorească, acesta e unul cu totul special!

„Mă văd mireasă, de ce să mint? Nu mă văd având o nuntă din aia ca-n basme. Mi-ar plăcea ca nunta să fie pe o insulă, undeva, frumos, cu o rochie din aia fină, nu vreau o rochie pompoasă. Mă văd măritată, mă văd cu un copil, maxim doi, maxim! (n. red.: ține să accentueze)”, a dezvăluit Carmina Vârciu, pentru FANATIK.

Carmina revine pe băncile facultății după o vară nebună, dar prea călduroasă: „Nu am ratat niciun festival”

Deși pentru multe persoane încheierea verii aduce nostalgie, pentru Carmina acum începe cu adevărat fericirea! ne-a spus că adoră toamna, căci nu suportă deloc zilele călduroase, deși vara asta s-a cam plimbat pe caniculă la festivalurile muzicale din țară.

„Toamna e anotimpul meu preferat, îl ador, îl iubesc. Mă încarc cu energia anotimpului. Vara a trecut destul de repede, cred că nu am ratat niciun festival, dar m-am ocupat și de activitatea din mediul online.

Dar a fost frumos, a fost cald, însă mie nu îmi place căldura. A trecut repede, iar acum mă bucur super mult de toamnă, mă bucur în fiecare zi când e înnorat”, ne-a spus fiica lui Liviu Vârciu despre cum a trecut vacanța pentru ea. Din octombrie, însă, Carmina se întoarce pe băncile Facultății! Tânăra de 21 de ani este studentă la Jurnalism, în București.

„Acum sunt prinsă cu facultatea, cu muzica, pe online mă axez acum cel mai mult. Aș vrea să fac pop sau trap, ceva de genul”, ne-a spus Carmina câte ceva despre proiecțiile sale de viitor.

Și tatăl Carminei are cu ce se lăuda. Liviu Vârciu joacă într-o comedie alături de Răzvan Fodor

Cât despre tatăl brunetei, Liviu Vârciu, există câteva noutăți interesante pe plan profesional. Actorul joacă într-o nouă comedie marca Antena 1, „Bravo, tată!”, care va apărea toamna asta. Vârciu face echipă în serial cu Cosmin Natanticu. Răzvan Fodor și Ștefan Pavel.

„În viața reală am trecut prin multe situații pe care voi le veți vedea în serial. Cred că pot să fiu o sursă de inspirație pentru scenariști! Îmi place foarte mult proiectul, e scris foarte bine, iar castul e…perfect!

Să joc cu Fodor și cu Natanticu, care sunt prietenii mei de atâția ani, pare ceva super natural și cred că toată chimia dintre noi o vor simți și telespectatorii. Cred că va fi un serial de comedie așa cum nu a mai fost de multă vreme!”, a declarat Vârciu despre noul său proiect.