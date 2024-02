Încă o mare actriță s-a stins din viață. A încântat publicul zeci de ani datorită carierei sale care a avut mai multe ramuri, de la filme până la lumea dansului. Tristul anunț a fost transmis de fiica sa, pe o rețea socială.

O altă stea a industriei cinematografice a murit, la onorabila vârstă de 91 de ani. A fost urmărită de oameni ani la rând

O altă , la onorabila vârstă de 91 de ani. A fost urmărită de oameni ani la rând. Va rămâne pentru totdeauna în istorie pentru rolul Anita pe care l-a interpretat în West Side Story.

Vedeta care a încetat din viață se numește Chita Rivera, pe numele său real Dolores Conchita Figueroa del Rivero. Regretata actriță a murit marți, 30 ianuarie 2024, după o scurtă suferință. O boală i-a adus sfârșitul.

Fiica sa, Lisa Mordente, la rândul său actriță, a fost cea care a împărtășit vestea nefericită cu publicul de pretutindeni. Vedeta a făcut anunțul cu „cea mai mare tristețe”, subliniind totodată că mama sa a încetat din viață în New York.

„Cu o imensă tristețe personală anunț moartea iubitei icoane de pe Broadway, Chita Rivera. Draga mea prietenă de peste 40 de ani avea 91 de ani”, a scris Merle Frimarck, prietenul regretatei actriței, într-un comunicat, conform .

Cine a fost actrița Chita Rivera

Chita Rivera, pe numele adevărat Dolores Conchita Figueroa del Rivero, s-a născut pe 23 ianuarie 1933. Regretata actriță provenea dintr-o familie cu 5 copii, în adolescență primind rolul din producţia itinerantă Call Me Madam.

S-a făcut remarcată încă de la o vârstă fragedă prin talentul său în dans, dovadă că a primit o bursă la Școala de Balet a lui George Balanchine din New York. A încântat generații și a devenit prima femeie hispanică recompensată cu prețioasa distincție Kennedy Center Honor, primită în anul 2002.

În 2009 a primit Medalia Prezidențială pentru Libertate din partea președintelui Barack Obama. Vedeta a luat mai multe premii Tony, inclusiv pentru întreaga sa carieră, în anul 2018. A fost cunoscută în calitate de dansatoare, cântăreață și actriță.

A ajuns să se facă cel mai mult remarcată în teatrul muzical, unde a lăsat o amprentă. În plan personal, regretata Chita Rivera s-a căsătorit în anul 1957 cu Tony Mordente, actor şi dansator. Cei doi au împreună o fiică care le calcă pe urme.

Chita Rivera, carieră de peste 7 decenii pe scenă

Chita Rivera va rămâne în amintirea oamenilor și mulțumită carierei sale care s-a întins pe durata a aproximativ 7 decenii. A strălucit ani la rând pe scenă în diverse producții, evoluând de la roluri în cor în spectacolele Broadway.

Regretata a jucat în Guys and Dolls și Can-Can. De asemenea, vedeta a dat viață unor personaje memorabile, cum ar fi: Velma Kelly în Chicago și Rose în Bye, Bye Birdie. Cu toate acestea rolul care a consacrat-o a fost Anita din West Side Story.

Criticii de film sunt de părere că acesta marchează istoria și este un moment definitoriu în cariera sa. Harold Prince, producător și regizor, a spus despre dansatoare că „nu mai e nimeni care să poată dansa, cânta și interpreta precum Chita Rivera.”

În 1986 a suferit o fractură la picior, dar nu a renunțat la pasiunea sa. A reușit să se recupereze destul de rapid și chiar a obținut al doilea premiu Tony pentru rolul din Kiss of the Spider Woman. Se întâmpla în 1993.

Ulterior, în jurul vârstei de 75 de ani, a continuat să încânte publicul cu spectacolele Chita Rivera: The Dancer’s Life și Chita Rivera: A Lot of Livin’ To Do. Fiica sa, Lisa, o moștenește pentru că a asistat la numeroase spectacole de teatru atunci când era mică.