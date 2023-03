Încă o problemă pentru banca tehnică a FCSB! Va fi suspendat și Lucian Filip la fel ca Mihai Pintilii? Dezvăluiri de la comisiile FRF. Video exclusiv

Ilie Poenaru nu a scăpat de “vânătoarea” antrenorilor fără licenţă şi a primit o suspendare de patru etape de la Comisii. Chiar dacă nu mai era la UTA Arad, acesta pentru că a dat indicaţii, reproșându-i-se că având deocamdată doar licenţa A nu are voie “să se comporte” ca un antrenor principal.

Situația lui Ilie Poenaru generează un precedent periculos pentru Lucian Filip

Ilie Poenaru s-a despărțit de UTA în luna noiembrie. Iar de-atunci nu a mai antrenat. Cu toate acestea s-a numărat pe lista tehnicienilor care au fost suspendați de Comisia de Disciplină a FRF după izbucnirea scandalului legat licențele de antrenori.

Și aceasta chiar în condițiile în care Poenaru deține carnet de antrenor, este absolvent de facultate de educație fizică și deține licența UEFA A. Care-i permite să ocupe funcția de ”secund”. Lucru pe care și-a fundamentat, de altfel, și recursul.

Cazul său poate genera un precedent pe baza căruia FCSB să se mai aleagă cu o suspendare după ce a lui Mihai Pintilii. Pentru că, după , Lucian Filip, trecut în acte ca preparator fizic, este cel care a apărut la conferințele de presă și a condus echipa de pe margine.

Ilie Poenaru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care era soluția de compromis pentru FCSB. Mai exact, conform ROAF, antrenorului cu portarii i se permite, în cazuri excepționale, să dea indicații.

Doar că nici aceasta nu este una infailibilă dacă ținem cont de cazul său. Căci în cazul Popa, de la FCSB, acesta are tot licența A, de secund. ”În situația aceasta ar fi putut să dea Popa indicații (n.r. are licența A). Dintre cei trei. Antrenorul cu portarii. Și nu ar fi fost nicio problemă.

Dar mie mi s-a spus că m-am comportat ca antrenor principal. Că am dat indicații și că am stat mai mult decât ar fi trebuit la marginea terenului.

”În regulament nu scrie așa ceva”

Dar în regulament, știm cu toții, nu scrie așa ceva. Nu scrie cât trebuie să stai la margine, pe ce perioadă, câte minute. Ci doar cele trei persoane care trebuie să dea indicații. Antrenorul principal, directorul tehnic și antrenorul secund.

Eu am participat la recurs. Și am recunoscut, împreună cu doamna avocat, că am stat la marginea terenului, pe bancă, că am dat indicații. Dar m-am comportat ca un antrenor secund, pe baza a ceea ce scrie la ROAF.

Nu poți să cataloghezi că am avut un comportament de antrenor principal. Cum iei decizia aceasta? Poate prin simplul fapt că am stat 70-80 de minute la marginea terenului”, a spus Ilie Poenaru la FANATIK SUPERLIGA.

