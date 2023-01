Antrenorul favorit al lui Gigi Becali vrea să semneze cât mai repede: “Nu pierd niciun meci!”. Exclusiv

este unul dintre antrenorii importanţi din SuperLiga, în ultimii ani. Omul care a promovat cu Academica Clinceni, echipă pe care a dus-o ulterior şi în play-off, şi-a încheiat conturile cu UTA Arad în luna noiembrie şi aşteaptă o nouă provocare. El este şi unul dintre favoriţii lui Gigi Becali, patronul FCSB spunând că îi va veni rândul să fie şi pe banca roş-albaştrilor.

Ilie Poenaru îşi pregăteşte revenirea în SuperLiga

Tehnicianul nu a scăpat de “vânătoarea” antrenorilor fără licenţă şi a primit o suspendare de patru etape de la Comisii. Chiar dacă nu mai era la UTA Arad, a fost pedepsit pentru că a dat indicaţii, el având deocamdată licenţa A şi nu are voie “să se comporte” ca un antrenor principal.

a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre tumultoasa experienţă de la UTA Arad, acolo unde a intrat în conflict cu unii jucători, dar şi despre suspendarea primită de la Comisii şi revenirea în SuperLiga.

Ce mai faceţi, domnule Poenaru? Vă pregătiţi revenirea în iarbă?

– Mulţumesc lui Dumnezeu sunt bine, acasă, cu familia. Îmi ocup timpul studiind. Mă uit la meciurile din Europa, la cele din campionatul nostru. Stau şi cu copilul o parte din timp. Cam asta fac în această perioadă. Îmi pregătesc revenirea, dar să vedem unde şi când.

Aţi avut discuţii cu cluburi?

– Au fost ceva discuţii, dar nimic concret.

“Am spus că poate e mai bine să mă opresc eu. Să creez un şoc la echipă”

Experienţa UTA Arad cum aţi caracteriza-o? Un proiect interesant, dar care nu a ieşit aşa cum v-aţi dorit…

– A fost o experienţă bună. Nu o privesc ca pe un eşec pentru că nu am încheiat un ciclu de un an ca să vedem unde am ajuns. În România este greu să ai răbdare. Eu am mers acolo şi am schimbat tot: conceptul de joc, lotul de jucători. Ai nevoie de o perioadă de 4-5 luni de zile ca să creezi o echipă, să găseşti o identitate de joc, să o adaptezi la club, la oraş. Sunt lucruri care durează, iar în perioada scurtă, culminând şi cu rezultatele care nu au fost aşa cum ne-am dorit, s-a creat o presiune şi mai mare. Sentimental, m-am ataşat de acest club, de acest oraş, de aceşti fani minunaţi. Până acum, în cariera de antrenor nu am avut o galerie aşa de puternică. Am spus că poate e mai bine să mă opresc eu. Nu am vrut să aştept o altă perioadă. Am zis să creez un şoc la echipă. Au venit mulţi jucători pe parcurs, sunt multe lucruri de discutat.

L-aţi pierdut şi pe Miculescu pe parcursul sezonului…

– Da, el a început foarte bine campionatul. A marcat de două ori şi era un jucător U-21 care făcea diferenţa şi s-a maturizat foarte mult. Dar ştiam situaţia şi că va pleca la un moment dat. Domnul Meszar m-a pus în temă. Dar jucătorii pe care am vrut să îi aducem în locul lui Miculescu nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor.

“Ubbink a avut o singură ofertă, de la Universitatea Craiova. A spus că îşi doreşte să meargă, că nu mai este cu inima la Arad”

La UTA aţi avut şi cele mai mari probleme cu jucătorii dintre echipele pe care le-aţi antrenat? Măcar cu unii dintre ei…

– Da, cu unii dintre ei, dar nu neapărat probleme grave. Ca peste tot, sunt jucători cu personalitate, jucători care acceptă şi nu acceptă un anumit statut. Eu sunt genul de antrenor care comunică, îmi place să discutăm şi să tragem concluziile împreună. Dar eu am ultimul cuvânt şi trebuie să facă ceea ce îmi doresc.

Mai ales că unii erau cu gândul la plecare. Mă refer la Ubbink aici…

– Este adevărat. Dar Ubbink a avut o singură ofertă, de la Universitatea Craiova. Era Gyusi (n.r. Laszlo Balint) acolo, îl ştia, el l-a adus la Arad. Era clar că voia să meargă acolo, un pas înainte pentru el. Dar eu nu m-am opus decât în primă fază. Voiam să construiesc echipa în jurul lui. Nu am adus un alt “număr 10” şi prima discuţie de la club a fost cu el. Am jucat 4-2-3-1 cu el “număr 10” pentru că acolo se simţea cel mai bine. A venit oferta de la Craiova a spus că îşi doreşte să meargă, că nu mai este cu inima la Arad. Transferul a picat din cauza părţii financiare. El s-a întors, dar a pierdut două sau trei săptămâni.

“De aici am şi eu frustrarea mea, pentru că am fost suspendat pe acest regulament contrar a ceea ce scrie acolo”

Cum vedeţi toată nebunia asta cu licenţele şi vânătoarea celor de la Şcoala de Antrenori după tehnicienii fără licenţe? Vă întreb pentru că sunteţi direct implicat…

– Este o poveste fără sfârşit. Sunt multe de discutat şi poate fiecare parte are dreptate într-un fel. Eu sunt unul dintre aceia care respect regulamentele şi îmi doresc să fie ok. Dar modul în care sunt făcute regulamentele, faptul că nu există ceva clar şi bine pus la punct, de aici a ieşit ceea ce a ieşit. Sunt de acord că trebuie să fim în legalitate: să urmăm o şcoală de antrenori, să avem licenţe. Dar uite, sunt situaţii, cum este şi situaţia mea în care am făcut totul la şcoala noastră de antrenori: licenţa B, licenţa A… Mai am de obţinut licenţa PRO. Iar de aici am şi eu frustrarea mea, pentru că am fost suspendat pe acest regulament contrar a ceea ce scrie acolo.

Aţi fost suspendat patru etape după ce aţi încheiat cu UTA Arad. Pe baza a ce? A imaginilor video care vă surprind că aţi dat indicaţii mai des decât “principalul” Marin Dună? Nu este aberant?

– Încă nu am primit toată motivarea. Mi s-a transmis că în cursul săptămânii viitoare vom ştii exact. Probabil că despre asta e vorba. Că am stat pe margine şi am dat indicaţii. Într-adevăr, eu Poenaru Ilie, am dat indicaţii şi nu am voie să fiu antrenor principal şi să mă comport ca un antrenor principal. Doar că ROAF-ul mi-a permis să fac asta. Sunt trei persoane care pot da indicaţii de la marginea terenului. Iar eu am făcut ceea ce îmi permit regulamentele. Dacă pentru asta sunt suspendat nu este ok. Dar aştept să vedem motivarea. O să facem recurs.

“Nu se pune problema să dau Federaţia în judecată sau să merg la TAS. Dacă regulamentul spune că trebuie să fiu suspendat”

Dar vă gândiţi să daţi în judecată Federaţia? Aşa au fost anumite informaţii…

– Daţi-mi voie să clarific. Nu este adevărat ceea ce s-a scris în urmă cu câteva zile. A fost un titlu mare că dau în judecată Federaţia, că mă duc la TAS pentru acea suspendare. Nu este adevărat, nu se pune problema. Eu, din ceea ce ştiu, comisiile sunt independente de Federaţie. Discuţia este despre Comisia de Disciplină şi Şcoala de Antrenori. Dar nu voi face aşa ceva, din contră. Respect regulamentele FRF, LPF, FIFA şi UEFA şi este clar că voi face ceea ce scrie la regulament. Dar şi eu am dreptul să mă apăr pentru că situaţia în care eu sunt suspendat patru etape nu este ok. Dar vorbim în sensul că nu ştiu exact motivarea. Îmi doresc să existe înţelegere pentru mine şi să fie bine. Dar încă o dată, nu se pune problema să dau Federaţia în judecată sau să merg la TAS. Dacă regulamentul spune că trebuie să fiu suspendat, voi fi suspendat.

Cu domnul Burchel aţi vorbit? El a ieşit la rampă în această iarnă în cazul Pintilii, fiind foarte vocal…

– Am discutat cu dânsul în perioada în care eram la UTA Arad. Nici el nu mi-a spus ceva clar pentru că nu ştia exact situaţia mea. L-am sunat să îl întreb ce se întâmplă şi ce am făcut. Nu a avut niciun răspuns pentru mine. Între timp, eu nu am mai fost la UTA şi am primit acea suspendare. De atunci nu am mai vorbit cu el.

“Este anul 2023 şi poate ar trebui să găsim o variantă de mijloc în care să fim înţeleşi şi noi”

Referitor la “cazul Pintilii”, cum îl comentaţi? S-a făcut un mare caz pe marginea unui antrenor fără licenţă care a condus antrenamentele FCSB-ului în Antalya…

– Nu aş vrea să comentez aşa mult pentru că orice spun se poate interpreta. Este clar că toţi trebuie să avem un act prin care să avem dreptul să conducem o echipă, un antrenament. Dar faptul că şi el a făcut în Moldova o şcoală de antrenori, despre care se discută dacă sunt sau nu recunoscute carnetele… Este anul 2023 şi poate ar trebui să găsim o variantă de mijloc în care să fim înţeleşi şi noi până când va fi întocmit un regulament foarte clar, pus la punct, care să nu lase loc de interpretări.

Dumneavoastră cât trebuie să mai aşteptaţi să obţineţi licenţa PRO?

– Deocamdată aştept să înceapă. Domnul Burchel spunea că este posibil din primăvara aceasta să înceapă cursurile pentru licenţa PRO, care durează un an de zile.

“Nu pierd niciun meci din Liga 1, urmăresc fiecare meci în parte, chiar dacă ştiu toate echipele cu ochii închişi. Mi-aş dori să revin de acum”

Aţi prefera să preluaţi de acum o echipă sau din vară?

– Mie nu îmi place să stau mult pe acasă. A fost bine-venită această perioadă. Am stat cu familia de sărbători, dar simt nevoia să mă întorc. Nu pierd niciun meci din Liga 1, urmăresc fiecare meci în parte, chiar dacă ştiu toate echipele cu ochii închişi. Mi-aş dori să revin de acum, dar rămâne de văzut ce discuţii voi avea. Eu sunt deschis oricărei discuţii.