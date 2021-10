Încă o problemă pentru Edi Iordănescu înainte de FCSB – Mioveni! Cum va arăta primul “11”. Exclusiv

FCSB este într-o situaţie dificilă după ce la echipă a izbucnit un focar COVID. Roş-albaştrii se vor prezenta la meciul cu CS Mioveni fără şapte jucători în lot, dar şi fără întreg staff-ul tehnic, infectat cu noul coronavirus.

Încă o problemă pentru Edi Iordănescu înainte de FCSB – Mioveni!

Edi Iordănescu este în izolare şi cum problemele COVID nu ar fi de ajuns, tehnicianul se confruntă şi cu o accidentare de ultimă oră. FANATIK a aflat că Ovidiu Popescu a suferit o accidentare şi a devenit incert pentru confruntarea din Liga 1.

Oficialii celor de la FCSB speră să îl recupereze pe Popescu până la ora meciului. Dacă mijlocaşul va fi indisponibil, Ovidiu Perianu va fi titularizat la mijlocul terenului.

Edi Iordănescu şi întreg staff-ul sunt în izolare! Eugen Nae va conduce echipa

Cătălin Straton, Sorin Şerban, Andrei Cordea, Iulian Cristea şi Răzvan Oaidă au fost depistaţi pozitiv cu noul coronavirus, în timp ce Adrian Şut şi Constantin Budescu au fost izolaţi de grup după ce au dezvoltat simptome infectării COVID.

În condiţiile în care întreg staff-ul tehnic este infectat cu noul coronavirus, , echipa va fi condusă la Mioveni de Eugen Nae. Membru în staff-ul lui Cosmin Olăroiu, Nae a semnat un contract pe o lună cu FCSB.

Cum va arăta FCSB la Mioveni!

Cum va arăta FCSB la Mioveni: Vlad – Creţu, Vinicius, Miron, Radunovic – Olaru, Ov. Popescu (dacă este recuperat), Tănase – Ianis Stoica, Claudiu Keşeru, Vali Gheorghe. Antrenor: Eugen Nae

Pe banca de rezerve vor fi: Denis Haruţ, Ştefan Tîrnovanu, Ovidiu Perianu şi Alexandru Musi. Cel mai probabil, lotul va fi completat cu câţiva tineri jucători de la echipa secundă a clubului.

FCSB, parcurs perfect până la pauza meciurilor internaţionale

Până la pauza meciurilor internaţionale, FCSB a mers perfect în Liga 1. Echipa lui Edi Iordănescu a urcat pe podium graţie celor patru victorii consecutive, însă diferenţa faţă de liderul CFR Cluj rămâne una importantă: 9 puncte.

a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a spus că are încredere în cei care se vor ocupa de echipă în această perioadă, îndemându-i pe suporteri să fie alături de echipă în aceste momente dificile:

Edi Iordănescu: “Am încredere necondiționată în colegii mei care se ocupă de echipă, am încredere totală în băieți”

“Ultimele mele declarații vizavi de orice subiect din fotbal au fost făcute cu o zi înaintea partidei România – Armenia și înainte să fiu depistat cu Covid-19. Începând de luni, m-am izolat. Nu am vorbit cu nimeni din presă și nici nu pot să o fac în perioada următoare.

Îi rog pe reprezentanții mass media să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia, iar numele meu să nu mai fie folosit în diferite speculații. Ne vom auzi/ vedea din nou la prima conferință de presă la care voi putea participa, care va avea loc peste cel puțin două săptămâni și atunci vor avea parte de deschiderea mea totală pentru a clarifica orice informație, așa cum am făcut de fiecare dată.

Am încredere necondiționată în colegii mei care se ocupă de echipă, am încredere totală în băieți, în profesionalismul lor și valoarea lor și fac apel la suporterii noștri să meargă în număr cât mai mare la meci indiferent că sunt din Buzău, că vin din București sau alte zone. Echipa are nevoie mare de sprijinul vostru!! Sănătate maximă tuturor!!”, a scris Edi.

Confruntarea dintre FCSB şi CS Mioveni se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30 pe stadionul din Buzău. Arena Naţională este indisponibilă în această perioadă. Acolo se desfăşoară un concurs internaţional de gaming.