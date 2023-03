Încă un atac sub centură la FCSB. Cine l-a numit „Lăbuș” pe Meme Stoica și de la ce a pornit tot conflictul. Video exclusiv

și îi aduce acuzații grave managerului general, care ar fi complotat împotriva mai multor apropiați ai lui Gigi Becali.

Vivi Răchită nu înțelege de ce Mihai Stoica acceptă să fie umilit de Gigi Becali: „L-a făcut acuma Lăbuș”

Vivi Răchită nu înțelege de ce Mihai Stoica nu a răspuns cuvintelor urâte adresate de Gigi Becali, care l-a comparat cu un câine: „Meme Stoica cu ce vine, dacă Gigi Becali zice că face Vel totul? De ce te lași mă umilit dacă Gigi Becali zice că face totul?! L-a făcut acuma Lăbuș, nu? A zis: Vă bateți cu leu, bă, nu cu câinile!”.

Cum să accepți, mă?! Orice om cu personalitate și cu demnitate, în momentul următor își dădea demisia. Eu n-aș lucra niciodată cu Gigi Becali”, a declarat surprins, fostul jucător al Stelei, .

Leo Strizu consideră însă că Vivi Răchită ar putea ajunge la un numitor comun cu patronul FCSB, însă acesta i-a dat un contraexemplu: „Îți spun eu că ai putea lucra dacă pui condiția: ‘Vorbim noi doi, Gigi!’.

A pus-o Edi Iordănescu. Și ce a făcut?! Eu l-am prins pe Gigi și când era Piți, și când a luat el hățurile și a venit la noi la cantonament că e el patron”.

Vivi Răchită îl consideră duplicitar pe Mihai Stoica: „Pe partea cealaltă se ducea și îi spunea lui Gigi”

Vivi Răchită a povestit un alt episod în care s-a simțit și el trădat de Mihai Stoica: „Știi ce ne-a zis Meme atunci în 2004-2005 când am plecat? ‘Adi Ilie, rămâi aicea cu mine după ce te lași, ne batem cu dinamoviștii!’. Și pe partea cealaltă se ducea și îi spunea lui Gigi: ‘Vezi că Vivi, am luat listingul, că aveam cartele de la club, și-a vorbit cu Piți aseară!’.

Vivi vorbea cu Piți că aveam meci și eu eram căpitan că Rădoi era suspendat. Trebuia să fac echipa pentru meciul care începea, că eram al doilea căpitan. ‘Haaa, Vivi a vorbit cu Piți!’. Nu-mi plac perversitățile astea”.

Leo Strizu însă rămâne la convingerea că Gigi Becali poate fi îmblânzit: „Aici trebuie să găsești soluția, pentru că v-am zis: pe Gigi eu îl știu foarte bine și este omul care te înțelege. Bă, poate primul răspuns al lui, dacă te duci și spui ceva de fotbal: ‘Bă, hai să odihnim patru jucători!’. Eu acuma m-aș pune în locul lui Meme”.

Leo Strizu a vrut să intervină în finalul meciului cu Farul: „Ce făcea Gigi? Ne certa două zile! Nu mai făcea nimic”

Leo Strizu regretă că nu a intervenit în finalul meciului cu Farul, când FCSB a încasat două goluri în doar 80 de secundă în prelungiri: „V-am spus, la meciul cu Farul, nu făceam schimbările atunci! Înțelege-ți foarte bine, e vorba de jucători care au avut realizări: ți-a scos un 11 metri și ți-a dat și gol. Nu faci schimbarea imediat! Și dacă luam decizia să nu facem schimbarea sau să o amânăm. Ce făcea Gigi? Ne certa două zile! Nu mai făcea nimic”.

Vivi Răchită nu înțelege de ce nici el, nici Mihai Pintilii nu au luat atitudine: „La 2-1, în minutul 90 și ceva, tu sau Pinti, mă, nu puteați să ieșiți la margine? Jucătorul așteaptă sprijinit de margine. Hagi a stat tot timpul la margine. În minutul 90 și ceva, un antrenor intervine!”.

Însă antrenorul paravan al FCSB a avut un conflict cu Mihai Pintilii și a preferat să nu se implice: „Aș fi vrut să intervin, dar în săptămâna aia am avut o discuție cu Pinti și m-a deranjat răspunsul lui. Următorul meci la CFR, știam despre ce este vorba și am zis ca să nu pățim… Poate am omis asta, dar n-am făcut nimic fără să-l întrebăm… A înțeles!”.

La meciul din Gruia cu CFR Cluj, în care FCSB a reintrat în lupta pentru titlu, lucrurile au stat însă cu totul altfel: „Pentru ultimele zece minute i-am zis ce trebuie să facă când încercăm să rupem jocul. Mă, treci prin toate! Mă, Pinti, trebuie să rupem jocul, să nu luăm gol pe final! Să schimbăm așezarea, să avem grijă și de mingea a doua și așa mai departe”.

