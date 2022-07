Încă un fotbalist din Premier League este acuzat de viol. Starul a fost arestat la Londra

Poliția din capitala Angliei l-a ridicat pe fotbalistul acuzat în jur de ora 03:00 dimineața. Deși numele n-a fost făcut public, se zvonește că ar fi vorba de Granit Xhaka (29 de ani), internațional elvețian, care evoluează pentru Arsenal.

Conform jurnaliștilor din Marea Britanie, arestarea a șocat clubul jucătorului. „Conducătorii sunt uluiți, coechipierii total dați peste cap. O lovitură incredibilă pentru întreaga grupare. El ar fi trebuit să plece cu lotul în turneul dinaintea sezonului și nu va mai face deplasarea”, a comentat The Sun.

Granit Xhaka are casă în Barnet, în nordul Londrei, acolo unde au oprit nu mai puțin de șase mașini de poliție și l-au luat cu cătușele pe suspect, care a fost interogat timp de 15 ore, după cum au dezvăluit The Daily Telegraph și The Sun.

O femeie în vârstă de peste 20 de ani a depus plângere împotriva lui pentru o agresiune sexuală care ar fi avut loc luna trecută, când fotbaliștii erau în vacanță. Xhaka ar urma să participe la finalul anului cu naționala Elveției la World Cup 2022.