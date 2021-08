Încă un titular al FCSB a căzut în dizgrația lui Gigi Becali: „Nu mai e jucătorul ăla!”

Gigi Becali șochează din nou după meciul cu Gaz Metan Mediaș. Patronul FCSB-ului a remarcat mai mulți jucători în victoria cu medieșenii și .

Cu toate astea, încă un jucător a intrat pe lista neagră a acestuia și nu va mai fi titular în echipa pregătită de .

Gigi Becali mai trage pe linie moartă un jucător la FCSB

Omul de afaceri a anunțat că Sorin Șerban va fi de acum încolo titular la FCSB. Fundașul stânga e crescut mult în evoluții la academia de la Berceni, unde a fost adus în 2019 în urma unui transfer de la Baia Mare.

Becali speră că îl va vinde pe o sumă importantă și mizează pe faptul că are doar 21 de ani și mai are contract cel puțin încă trei ani cu FCSB: „Eu consider că Şerban ne ajută mai mult în atac decât Radunovic”.

Deși muntenegreanul este un jucător mult mai experimentat și care nu a comis erori grave, Becali consideră că Șerban merită să fie titular, mai ales că este eligibil pentru regula U21: „Cu Radunovic nu s-a întâmplat nimic, nu are nicio vină, a fost schimbat doar din punct de vedere al jocului, m-am gândit că Şerban e mai bun în atac. E U21, îmi place mie mai mult de el, cu asta basta”, a anunțat Becali la PRO X.

Ce a mai spus Gigi Becali despre Sorin Șerban: „E dezinvolt, pasează, urcă”

Gigi Becali l-a lăudat pe Sorin Șerban și a dezvăluit cum a decis să îl aducă la FCSB, după un meci în care l-a încântat: „Risto nu mai e jucătorul ăla care era la Giurgiu. Joacă Sorin Şerban. E dezinvolt, pasează, urcă”.

Cu toate astea, Gigi Becali a încurcat vârsta lui Sorin Șerban, care a împlinit 21 de ani pe data de 17 martie: „L-am văzut la un meci cu Steaua parcă. Pasa, urca, avea personalitate. Nimeni nu-l voia, dar am zis să joace. Păi o să-l vând, are 20 de ani”, își „freacă mâinile” omul de afaceri.

Sorin Șerban a fost titular în patru meciuri în acest start de sezon, trei în campionat și unul în Conference League, în timp ce Risto Radunovic a jucat doar o partidă în Casa Pariurilor Liga 1 și dubla împotriva lui Șahtior Karangdy.

Gigi Becali s-a răzgândit și spune că Andrei Vlad va fi titular: „Vreau să riște mai mult”

Gigi Becali s-a mai gândit în privința lui și anunță că va fi din nou titular la FCSB, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat în acest start de sezon.

„Andrei Vlad ori pleca, ori, dacă nu, trebuie să fie titular. Am să-i zic personal că vreau să riște mai mult, chiar dacă greșește, nu mă deranjează. El poate are emoții să nu greșească”, a mai surprins Becali.

Uite Șerban, domne nimeni nu-l vrea. eu l-am văzut într-un meci și mi-a plăcut mie că driblează fundașii centrali, urcă, e dezinvolt. Și mi s-a zis că nu apără bine, păi ce? Are 20 de ani. Și am zis că gata, joacă Șerban. – Gigi Becali