Incendiu la un spital Covid din Macedonia de Nord. Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața

Incediul s-a produs joi, 8 septembrie, în jurul ore locale 21:00. Nu s-au transmis informații exacte cu privire la numărul pacienților internați în

Spitalul era o structură modulară, construită în 2020 pentru pacienții infectați cu SARS – CoV -2, la Tetovo, nord-vestul Macedoniei de Nord, scrie

Venko Filipce, ministrul Sănătății, a anunțat incidentul pe rețelele de socializare. El a precizat că au existat pierderi de vieți și oameni răniți.

„Un accident teribil a avut loc la Tetovo care s-a soldat cu pierderea multor vieţi. Până în prezent zece persoane au fost confirmate decedate, dar acest număr ar putea creşte,” a transmis demnitarul pe Twitter.

Imagini ale unei coloane imense de fum și flăcări au apărut în spațiul public. Pompierii s-au luptat câteva ore să lichideze incendiul.

🇲🇰15 people have reportedly been killed and more than 20 others injured in a fire at a Covid hospital in North Macedonia –

