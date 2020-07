Începe declinul lui Lionel Messi? Pentru prima dată în ultimul deceniu sunt mari șanse să nu marcheze minim 40 de goluri într-un sezon

Barcelona ar mai avea de jucat maxim 5 meciuri în acest sezon, în fericitul caz în care echipa catalană ar reuși să ajungă până în finala Champions League. Dacă nu, numărul de partide va fi mai mic. Pe hârtie, obiectivele catalanilor au fost câștigarea La Liga și a Champions League. Primul a fost deja ratat, pentru al doilea mai e mult de muncă pentru a fi îndeplinit.

Este evidentă criza prelungită de formă a grupării blaugrana de la reluarea competiției interne după pandemie, fapt care a și avut drept consecință logică cedarea primului loc lui Real Madrid, care a devenit joi seara campioana Spaniei pentru a 34-a oară.

Este și foarte multă tensiune în vestiarul de pe Nou Camp, unde antrenorul Quique Setien arată tot mai limpede că Barca e o pălărie mult prea mare pentru el, în plus nici nu are harul de a opri vâlvătaia din vestiar.

Lionel Messi are șanse mici să mai înscrie minim 40 de goluri în acest sezon

Multe dintre neîmpliniri i se pun în cârcă vedetei echipei, argentinianul Lionel Messi, acuzat că ar fi în club mai tare ca președintele Josep Bartomeu și că el ar fi omul care ar impune transferurile și plecările de la echipă. Iar randamentul jucătorului care recent a împlinit 33 de ani începe să nu mai fie cel din ultimul deceniu, în care an de an a marcat lejer peste 40 de goluri.

Cel mai bun sezon a fost 2011-2012, când Lionel Messi, cel supranumit „Puricele” pentru statura sa deloc impresionantă, a marcat nu mai puțin de 73 de goluri în toate competițiile pentru Barca plus alte 13 în favoarea Argentinei.

Are doar 27 de reușite în toate competițiile

La polul opus se află sezonul 2008-2009, deși Barca a reușit titlul, Cupa Spaniei și Champions League, sezon în care Messi s-a oprit la numai 38 de goluri în toate competițiile pentru catalani.

În actualul sezon, pentru că nimic nu este întâmplător, declinul Barcelonei e legat și de numărul realizărilor golgeterului său. Ca niciodată Messi are doar 28 de goluri, 23 în La Liga și 5 în rest (Champions League, Cupa Spaniei și Supercupa Spaniei), o cifră incredibil de mică pentru argentinian.

Intenția de a părăsi Nou Camp

Cum în campionat mai e doar o etapă până la linia de sosire, iar în Champions League se va juca din sferturi, dacă Barca va trece de Napoli la returul din optimi, doar câte un singur meci, sunt slabe speranțe că Leo va reuși să își păstreze standardele și de această dată.

Deocamdată, la Barcelona nu este liniște deloc, după ce Messi a avut o ieșire nervoasă la finalul partidei cu Osasuna, pierdută cu 1-2 pe camp Nou, care a consfințit câștigarea titlului de către Real.

„Eu v-am mai spus că dacă vom continua așa nu va fi suficient pentru Liga Campionilor, cum nu a fost de ajuns nici pentru La Liga. Trebuie să schimbăm multe lucruri dacă vrem să realizăm ceva, trebuie să ne facem autocritica, să începem cu noi. Am pierdut titlul din cauza greșelilor noastre, nu pentru că Real Madrid a avut atât de multe reușite, așa cum spun mulți. Ei și-au făcut treaba, au câștigat toate meciurile după reluarea competiției, dar noi i-am ajutat să ia titlul. Am pierdut puncte pe care nu trebuia să le pierdem. Noi suntem Barcelona și trebuie să câștigăm totul! Adevărul e că nu am vrut să terminăm în modul ăsta, dar jocul de azi a fost rezumatul perfect al întregului sezon. Echipa a fost slabă, fără vlagă. Nu e normal ca adversarii să ne întreacă la dorință și intensitate. Am pierdut puncte pe care nu ar fi trebuit să le ratăm. Ăsta e rezumatul întregului an. Vom pierde și meciul cu Napoli dacă ne prezentăm la fel”, a spus Messi, conform As.