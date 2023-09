Început de an școlar „alb-albastru” la Craiova: „O bucurie imensă pentru noi”

Între ședințele de pregătire din Lunca Jiului înaintea partidei cu Sepsi OSK, elevii lui Laurențiu Reghecampf și-au făcut timp liber pentru a fi alături de cei mai mici dintre suporteri. Debutul noului an școlar i-a adus pe jucătorii „alb-albaștrilor” în unitățiile de învățământ din Bănie.

Început de an școlar „alb-albastru” la Craiova: „O bucurie imensă , să învețe bine și să aibă grijă”

Încă de la primele ore ale dimineții, elevii lui Laurențiu Reghecampf s-au împărțit la trei școli din Bănie pentru a le ura elevilor mult succes în noul an școlar. Elvir Koljic, Ante Roguljic, Alex Crețu, Juraj Badelj și David Sala au fost la Școala numărul 29.

Mihai Căpățînă, , Alex Ișfan, Raul Silva și Alex Mateiu au împărțit orare la Școala numărul 22, la fel ca și restul colegilor săi. În schimb ce Jovan Markovic, Lyes Houri, Laurențiu Popescu, Ștefan Vlădoiu și Florin Borța au fost la Școala numărul 2 din Bănie.

Elvir Koljic a mărturisit că a rămas impresionat de mulțimea de elevi „alb-albastră” și inițiativa Universității Craiova la debutul anului școlar. „Dragonul” speră ca formația din Bănie să își ia revanșa în fața propriilor suporteri pe stadionul „Ion Oblemenco” cu Sepsi.

„La noi în Bosnia nu se practică astfel de acţiuni, dar e ceva foarte frumos. Sper să ieşim din seria meciurilor proaste. Doresc şi promit tuturor un meci bun cu Sepsi, îi aşteptăm pe fani la stadion”, a declarat Elvir Koljic.

Ștefan Vlădoiu este fericit că el împreună cu ceilalți colegi de la Universitatea Craiova au reușit să îi entuziasmeze pe cei mai mici dintre suporteri. Fundașul „alb-albastru” a rememorat câteva momente de când acesta a pășit pentru prima dată la școală.

„Am văzut foarte mulţi copii entuziasmaţi de prima zi de şcoală, de noi, fiindcă iubesc Universitatea Craiova. Nu-mi amintesc prima mea zi de şcoală, dar ţin minte că îmi plăcea istoria, dar din prima zi am vrut să mă fac fotbalist. În clasa a patra am venit la Craiova şi m-am concentrat mai mult pe fotbal, decât pe şcoală. La 17 ani am vrut să renunţ la fotbal, dar am trecut peste acel moment”, a spus Vlădoiu.

Alex Mitriță, cucerit de acțiunea Universității Craiova: „Niciodată nu au venit jucători”

Nici și Andrei Ivan nu au putut să lipsească de la debutul noului an școlar din Bănie și le-au făcut o vizită surpriză elevilor de la Școala Romano-Britanică. Starurile Universității Craiova sunt impresionați de inițiativa „alb-albaștrilor”, iar mijlocașul a mărturisit că și el ar fi vrut să își întâlnească idolii în copilărie.

„Pentru noi este o bucurie imensă să fim alături de ei, suntem mulțumiți că sunt fericiți. Le urez un an nou cu note bune, să învețe bine și să aibă grijă de ei. Nu îmi aduc aminte de prima zi de școală, poate când am crescut puțin mai mare și aveam emoții foarte mari.

Niciodată nu au venit jucătorii în fața noastră. Liceul, eram mai mare și au fost ani frumoși. Mi-aș fi dorit cu siguranță să vină mulți jucători, Ilie Balaci, Gică Craioveanu și foarte mulți. Au emoții și noi am fi avut dacă ne-am fi văzut idolii în față”, a spus Alex Mitriță.

Andrei Ivan are amintiri frumoase din anii de școală, iar golgheterul Universității Craiova este fericit că a reușit să fie lângă „leuții”. Acesta a mărturisit că a fost un ascultător, însă prezențele la ore s-au împuținat din cauza antrenamentelor.

„M-am bucurat, am venit să vorbim cu ei și să îi susținem și ei ne susțin la meciurile noastre. Eram la cămașă în uniformă cum se purta, sunt amintiri frumoase. Rupeam mereu caietele și pixurile, nu îmi plăceau (n.r. râde). Sportul a fost materia mea favorită.

Am fost un copil cuminte, nu am făcut probleme la școală. Nu chiuleam, dar aveam antrenamente. La Moreni a jucat Petrolul Ploiești, eram copil de mingi la vremea aia”, a spus Andrei Ivan la debutul în anul școlar.