Incident aviatic neobișnuit. Avion decolat din New York, ”deturnat” de un cal, ce a făcut animalul

Un cal aflat la bordul unui avion cargo Boeing 747 a fost la originea unui incident aviatic mai rar întâlnit. Aeronava a fost ”deturnată” temporar din zborul către Europa, din cauza animalului. Ce a făcut acesta.

Avion decolat din New York, ”deturnat” de un cal, ce a făcut animalul

Din informațiile oferite de presa de peste ocean aflăm că incidentul a avut loc săptămâna trecută. Pe 9 noiembrie, un avion aflat pe ruta SUA – Europa .

Motivul: un cal a scăpat în cală. Zborul, care era operat de compania aeriană specializată în curse charter Air Atlanta Icelandic, avea ca destinație Liege, în Belgia.

Potrivit publicației , care citează canalul de YouTube ”Yoy can see ATC”, pilotul a raportat incidentul cu calul care a scăpat la aproximativ 10.000 de metri altitudine. Acesta a solicitat să îi se permită să se întoarcă la New York, deoarece echipajul nu a reușit să asigure animalul.

În scurt timp, piloții au aterizat înapoi în siguranță pe aeroportul JFK după ce au aruncat 20 de tone de combustibil. Ei au solicitat ajutorul unui medic veterinar, deoarece calul a fost descris ca fiind “în dificultate”.

Încă nu este clar ce s-a întâmplat cu animalul, notează sursa citată. ”Suntem un avion cargo cu un animal viu, un cal, la bord. Calul a reușit să scape din boxa sa. Nu există nicio problemă în ceea ce privește zborul, dar trebuie să ne întoarcem la New York, deoarece nu putem reasigura calul”, ar fi transmis pilotul către turnul de control.

Avionul a decolat către Liege după o întârziere de 6 ore

După revenirea pe pistă, pilotul a fost întrebat dacă zborul a avut nevoie de asistență, “La sol, negativ. Pe rampă, da, avem o problemă cu un cal“, s-a transmis de la stație.

În continuare, rămâne neclar cum a reușit calul să scape în cală. Cert este că el a rămas liber în interior până când avionul a aterizat pe JFK, potrivit înregistrării audio. Avionul a reușit să decoleze puțin mai târziu și să ajungă cu succes pe aeroportul din Liege vineri dimineață, potrivit sursei citate.

la ora locală 18:35 și a aterizat cu succes la Liege după aproximativ șase ore, la ora locală 6:49, în dimineața zilei de 10 noiembrie. Air Atlanta Icelandic, compania aeriană charter care operează zborul, nu a oferit, momentan, o reacție după acest incident.