Influența lui Pep Guardiola i-a transformat total! 6 antrenori de top l-au copiat pe legendarul tehnician spaniol și au prins contracte stelare!

Fotbalul este un sport în schimbare totală, iar valul nou de antrenori este format, în dese rânduri, de nume uriașe. Pep Guardiola, fabulos ca jucător, dar și ca antrenor, a format 6 nume noi de antrenori, care i-au împrumutat stilul.

Barcelona, prima „școală“ de antrenorat pentru Pep Guardiola

Pep Guardiola a fost antrenorul Barcelonei pentru 4 ani, incununați cu mult succes, dar și dezamăgire la plecare. Clubul s-a aflat într-o inconstanță permanentă după plecarea spaniolului, care a format doi antrenori actuali, fiindu-i foști elevi.

Thierry Henry, nume legendar pentru fotbalul francez, este un caz lansat recent de pe lista discipolilor lui Guardiola. Francezul a petrecut în Spania 3 ani, aproape toți sub comandă celui care l-a influențat.

Cariera de antrenorat a lui Henry a debutat la juniorii tunarilor de la Arsenal, unde-a petrecut 20 de luni. Dorind o schimbare, Henry s-a alăturat staff-ului naționalei Belgiei ca secund, unde a petrecut peste 2 ani.

Ca principal, Henry a fost instalat la Monaco și Montreal Impact, unde n-a avut rezultatele dorite, dar nu descurajatoare. Reîntors ca antrenor secund la belgieni în 2021, Henry a prins curajul de a prelua o selecționată, Franța U21. Acolo, proaspătul antrenor are rezultate bune și o medie de 2 puncte obținute per meci.

Xavi, actualul antrenor al Barcelonei, este un alt discipol format de Guardiola. Sub comanda sa în Catalonia, spaniolul a învățat stilul și l-a readus la Barcelona, în limitele experienței sale mici.

Xavi are o medie de 2,06 puncte per meci în Spania, două trofee și o lista lungă de talente lansate. Spaniolul a oferit șanse multor tineri, cum ar fi Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Fermin Lopez sau Marc Guiu, staruri din La Masia.

Epoca Bayern Munchen, două nume influențate de spaniol

Plecarea de la Barcelona i-a dezamăgit pe mulți, însă nu și pe Pep Guardiola, care s-a regăsit excelent în Germania. Spaniolul a strâns 161 de meciuri pe banca bavarezilor, o medie de 2,41 puncte per meci și 7 trofee.

Erik Ten Hag i-a fost discipol spaniolului pentru doi ani, între 2013 – 2015, urmând să ia calea Olandei pe cont propriu. Olandezul a impresionat la Utrecht, a făcut pasul către Ajax, unde și-a recăpătat renumele internațional.

Sosit pe Old Trafford, Erik Ten Hag are rezultate medii spre bune, dar și controverse asemenea dascălului său. Pep Guardiola este cunoscut pentru conflicte cu jucători de renume, cum ar fi Zlatan Ibrahimovici, asemenea fostului elev Ten Hag. Olandezul s-a regăsit în conflict cu Cristiano Ronaldo, fiind motivul plecării sale de pe Old Trafford, dar și Jadon Sancho.

Xabi Alonso, cel mai prolific antrenor format de Pep Guardiola, . Însă, antrenorul .

Rezultatele excelente ale lui Xabi Alonso au surprins pe toți, după o serie de 38 de meciuri fără înfrângere. Se află în pole-position pentru a câștiga Bundesliga, chiar împotriva lui Bayern, poate câștiga Europa League și DFB Pokal. Spaniolul le poate aduce într-un singur trofeu „farmaciștilor“ mai multe trofee decât în toată istoria clubului.

Manchester City, formarea a doi adversari actuali din Premier League

Pep Guardiola a luat calea Angliei în 2016, odată cu mutarea la Manchester City, un colos al fotbalului englez. Potenți financiari, răbdători, dar și consecvenți, patronii „cetățenilor“ i-au oferit credit lui Guardiola, care este și astăzi pe banca acestora.

Vincent Kompany, fost căpitan al lui City, actualmente antrenor al lui Burnley, îi este adversar lui Pep Guardiola, fără a-l învinge. Kompany încearcă salvarea de la retrogradare a formației engleze, cu care a și promovat sezonul anterior, dovedind că „școala Guardiola“ funcționează.

Lupta pentru titlu în Anglia a adus în ultimele sezoane și încercarea elevului Arteta de-a își depăși profesorul. „Elevul“ Mikel Arteta domină Anglia în acest moment, la doar un punct de formația lui Pep Guardiola, și pare a-și profila un lung mandat pe banca tunarilor.

Mikel Arteta și Pep Guardiola au colaborat pe banca „cetățenilor“ de la City, unde primul a fost antrenor secund. Deja de peste 4 ani la Arsenal, Arteta încearcă să obțină primul titlu al londonezilor după 20 de ani.