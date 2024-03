Invincibilul Xabi Alonso s-a decis unde va antrena sezonul viitor: “Am informat clubul”

Spaniolul este invincibil în acest sezon, ajungând la 38 de partide fără înfrângere. Acesta .

Xabi Alonso, ofertat din toate părțile, dar calculat în decizie

Antrenorul a informat clubul Bayer Leverkusen că va rămâne pe banca tehnică și-n sezonul viitor. Xabi Alonso a profitat de pauza competițională pentru echipele naționale și s-a gândit la decizia sa, ajungând la o concluzie.

”Au fost multe speculații privind viitorul meu… Am vrut să folosesc pauza internațională pentru a reflectă și a lua o decizie. Săptămâna trecută, am avut o întâlnire și am informat clubul că decizia mea este să continui că antrenor (n.r. la Bayer Leverkusen)”, a spus Xabi Alonso, conform jurnalistului Ben Jacobs.

Spaniolul se află în față unei situații cu șanse reale de-a câștiga trei trofee cu nemții. Aflat pe prima poziție în Bundesliga, Leverkusen pare că nu mai poate fi oprită de Bayern, aflați la 10 puncte.

Nemții se află și în semifinalele DFB Pokal, cu șanse reale de-a juca finala contra unei formații de liga secundă. Pe plan european, Leverkusen se află în sferturile Europa League, unde va întâlni West Ham United.

Xabi Alonso le-ar putea aduce în acest sezon mai multe trofee lui Leverkusen decât în toată istoria. Nemții au în palmares doar două trofee, o Cupă UEFA și o cupă a Germaniei, ceea ce-ar fi o lovitură.

Bayern Munchen, conștientă că era greu de adus în vară

Bayern Munchen, după un sezon aproape ratat sub Thomas Tuchel, a căutat aducerea spaniolului pe Allianz Arena. Președintele de onoare al bavarezilor, Uli Hoeness, a declarat că este aproape imposibil de-adus antrenorul aflat pe val, fost jucător la Munchen pentru 3 sezoane.

O condiție a managementului bavarezilor este ca antrenorul să fie vorbitor de limba germană.

Conform presei germane, jurnaliștii au spus că Ralf Ragnick ar putea fi o variantă pentru banca tehnică a lui Bayern. Pare o decizie surprinzătoare, întrucât neamțul este selecționerul Austriei și n-a avut rezultate pozitive pe Old Trafford, în trecut, la ultima experiență pe banca unui club.