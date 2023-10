Ingredientul secret care se adaugă în orezul cu lapte. Îi dă un gust deosebit și mulți cofetari îl folosesc

Ingredientul secret care se adaugă în . Îi dă un gust deosebit și mulți cofetari îl folosesc. Unele gospodine preferă să îl facă simplu, însă altele îmbunătățesc preparatul care poate fi ușor de interpretat.

Produsul neștiut care se pune în orezul cu lapte. Conferă o savoare delicioasă și aparte și e utilizat în multe cofetării

Produsul neștiut care se pune în orezul cu lapte. Conferă o savoare delicioasă și aparte și e utilizat în multe cofetării. Conform , desertul va fi mult mai bun dacă are în compoziție un ingredient încă de la început.

ADVERTISEMENT

Foarte mulți cofetari și patiseri obișnuiesc să adauge în oală o păstaie de vanilie sau extract de vanilie. Proporția dintre orez și apă trebuie să fie: o cană de 100 de grame de orez la 4 căni de lichid. Pentru a fi mai cremos poate fi pusă o cantitate mai mare de apă.

Cel mai bun orez este cel cu bobul rotund, însă se poate folosi orice tip atâta vreme cât se ține cont de proporția menționată mai devreme. Prima oară se fierbe în apă și când aceasta se evaporă se pune laptele.

ADVERTISEMENT

Lichidul are rolul de dizolva amidonul și în plus, contribuie la înmuierea mai rapidă a boabelor. De asemenea, trebuie să aveți mare grijă să nu țineți oala pe foc până când se transformă totul în terci și nu mai are nicio ”formă”.

Orezul cu lapte, gust special cu un praf de sare

Orezul cu lapte are un gust special și dacă se folosește un praf de sare. Acest este necesar indiferent despre ce desert este vorba. De asemenea, gospodinele știu că preparatul se gătește la un foc destul de mic.

ADVERTISEMENT

Totodată, este indicat să se amestece mereu pentru a nu se prinde de fundul oalei. Dacă se ajunge în această situație neplăcută capătă un miros de fum și nu mai poate fi reglat cu absolut nimic și nici consumat.

De foarte multe ori preparatul poate fi ușor fluid când s-a oprit focul de la aragaz. Poate părea că încă are foarte mult lichid, doar că acesta se va absorbi și desertul se va închega bine dacă este lăsat acoperit preț de 30 de minute.

ADVERTISEMENT

După ce s-a îngroșat se poate pune în farfurii. Orezul cu lapte se servește cu puțină cacao deasupra sau scorțișoară. Unele persoane preferă și un strop de culoare, motiv pentru care adaugă diverse siropuri sau dulceață.