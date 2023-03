Înjurături ca la ușa cortului și insulte aduse femeilor-politician de colegii lor: „Proaste, curve, hiene”. O retrospectivă de 8 Martie

Participarea femeilor în politică presupune automat și implicarea lor în polemici cu bărbați politicieni care uneori pot deveni foarte virulente, însă virulența controverselor nu poate fi invocată ca scuză pentru insultele grosolane de care au avut parte nu o singură dată. Mulți dintre politicienii de vârf din România nu au ezitat să se transforme în mitocani atunci când adversarii lor politici erau femei. O antologie completă a insultelor îndurate de femeile-politician ar fi imposibil de făcut, astfel că vă oferim doar spicuiri din aceasta, un fel de „best of…” al ultimilor 15 ani.

Pe Orban l-au ajuns din urmă nesăbuințele tinereții

La Congresul PNL din septembrie 2021, printre susținătorii lui Florin Cîțu împotriva lui Ludovic Orban s-a numărat și Raluca Turcan, ceea ce l-a nedumerit la acea vreme pe liderul de astăzi al Forței Dreptei. „Din păcate, Raluca Turcan a luat decizia să nu mă susţină pe mine. Nu ştiu de ce (…) Raluca Turcan a fost mâna mea dreaptă ca vicepremier”, spunea Orban cu puțină vreme de congresul la care urma să fie învins.

ADVERTISEMENT

Se pare că Orban are memoria mai scurtă decât Turcan. Chiar dacă a numit-o ministru al Muncii în guvernul pe care l-a condus, în urmă cu 15 ani același Orban insulta mai multe femei în numai două fraze, printre care și Raluca Turcan. „Vă recomand să nu urmați stilul de carieră politică al Ralucăi Turcan, Mioarei Mantale, Elenei Udrea. Nu trebuie sa treceți prin patul niciunui șef dacă vreți să ajungeți în funcții publice importante”, a declara Orban, în martie 2006.

De fapt, fostul prim-ministru are un cazier amplu când vine vorba de insultat femei. În cazul lui Udrea, după insinuarea legată de virtutea unei femei măritate, a urmat o remarcă grosolană legată de aspectul acesteia. „Banii românilor sunt ca Elena Udrea să ne otrăvească toate jurnalele de știri cu prezența ei, care nici măcar nu mai este atât de grațioasă și de atrăgătoare cum era în urmă cu cinci ani”, spunea Orban în 2009, referindu-se la banii alocați de Ministerul Dezvoltării pentru publicitate. Surprinzător este însă faptul că declarația este o recunoaștere implicită a faptului că liberalul a considerat-o pe Udrea, cel puțin într-o vreme, drept grațioasă și atrăgătoare.

ADVERTISEMENT

Cum înjură intelectualii din politică

Ludovic Orban și-a dat în petec și față de Viorica Dăncilă printr-o postare pe Facebook din decembrie 2018 care a depășit nivelul civilizat al unei polemici între un prim-ministru și liderul principalului lider al opoziției. „Tănțica incultă, analfabetă, dar din ce în ce mai tupeistă şi mai obraznică, comite o crimă cu premeditare împotriva economiei româneşti, şi aşa suferindă după loviturile anterioare încasate de la pleiada de nechemaţi rătăciţi pe la butoanele guvernului şi ministerelor (…) De astăzi nu vă mai acord nicio circumstanţă, duduie. Prostia afişată a fost doar o aparenţă. În realitate, astăzi am înţeles că nu sunteţi aşa de lipsită de inteligenţă cum aţi mimat foarte bine până acum. Dar mult, mult mai rea decât aţi vrut să păreţi până acum. Şi chiar dacă nu înţelegeţi chiar tot ce faceţi, ticăloşiile le înţelegeţi foarte bine”, scria Orban, într-un șuvoi de insulte, una mai mare ca cealaltă.

Tot Raluca Turcan a fost victima unui atac brutal, cu atât mai surprinzător cu cât venea din partea unui intelectual „subțire”, precum Teodor Baconschi. Deși erau colegi în PDL, atmosfera din partid se înveninase după congresul din 2013 în care Vasile Blaga câștigase șefia partidului, spre furia și dezamăgirea taberei care o susținuse pe Elena Udrea. „Raluca Turcan, egeria lui Stolojan, soţia fostului purtător de cuvânt de la Cotroceni şi, mai nou, adulatoarea umedă a lui Vasile Blaga, declara că ‘în acest moment, PDL nu are ca obiectiv excluderea Elenei Băsescu’. Sunt cutremurat de atâta generozitate, chiar dacă tot nu înţeleg care e atunci ‘obiectivul’ PDL în viitorul previzibil”, scria Teodor Baconschi. Dacă „adulatoare umedă” pare o expresie limpede, apelativul de „egeria” este o trimitere la numele unei nimfe a apelor care a fost soția unui rege legendar al Romei, Numa Pompilius.

ADVERTISEMENT

Insultă camuflată în scuze

Dacă Baconschi a ambalat ofensa într-o exprimare savantă, deputatul PSD Vasile Bleotu era un mitocan simplu și direct. „Ești o nulitate! Ești o curvă!”, i-a spus Eugeniei Barna (UNPR), în dcembrie 2011, la dezbaterea în comisiile de buget-finanțe a proiectului de buget de stat pentru 2012. Bleotu închisese microfonul pe care îl avea în față, însă camerele de televiziune au reușit să-i înregistreze spusele. După scandalul monstru care a urmat, Bleotu s-a simțit obligat să-și ceară scuze în plenul Camerei.

„Colega mea, pe care o respect, ţinând parte reprezentanţilor Guvernului, a început să mă obstrucţioneze. M-am enervat tare. E un principiu a lui Camus care zice că politica e o curvă. Iar eu i-am zis »nu sunt curvă ca tine». M-am referit la sensul politic, că a trecut de la un partid la altul”, a spus Bleotu. Adică nu a retractat nimic, dar a adăugat încă o insultă la cele precedente.

ADVERTISEMENT

În septembrie 2015, primarul de atunci al Capitalei, Sorin Oprescu, fusese reținut de către DNA, într-un dosar care apoi i-a adus și condamnarea la închisoare, de care . Însă premierul Victor Ponta credea în continuare în nevinovăția lui Oprescu. După un atac la adresa acestuia al Alinei Gorghiu, replica lui Ponta a fost una deosebit de brutală, cu o trimitere la defectul de vorbire al liberalei, care se manifestă prin graseierea cuvintelor: „Nu vă aşteptaţi de la mine să mă adaug corului de şacali şi hiene rârâite care sar acum pe Sorin Oprescu.”

ADVERTISEMENT

Golănie în plenul Senatului

Tot din rândurile PSD provine și Tit-Liviu Brăiloiu, care era senator în decembrie 2017, atunci când i-a spus colegei sale de la USR, Florin Presadă, un suav „Sugi p…a, prințesă!” Dejecția verbală a fost provocată de faptul că, atunci când Parlamentul dezbătea proiectele de legi al justiției promovate de PSD în perioada Dragnea, Presadă le-a împărțit colegilor de la PSD câte un volum din „Ferma animalelor”. Presadă a reclamat doar că a fost înjurată, iar presa apoi și din alte surse care au fost cuvintele folosite de Brăiloiu.

Pesediștii nu au avut nicio jenă să mintă pentru a-l acoperi pe colegul lor. „Eu am auzit când i-a spus la mulţi ani. Nu am auzit o înjurătură. Eu sunt vesel tot timpul. Vin sărbătorile, e normal”, a spus , când a fost întrebat de ce a început să zâmbească după incidentul la care tocmai asistase. Pentru Claudiu Manda, Brăiloiu a fost chiar un exemplu de urmat. Cam la jumătate de an de la incident, într-o intervenție în plen, Presadă a criticat virulent puterea pentru modificările propuse pentru Codul Administrativ, însă Manda, care prezida ședința, i-a tăiat microfonul, comentând: „Rămâne cum a spus Brăiloiu.”

Claudiu Manda nu înjură doar opoziția, ci și șefii lui de partid. În noiembrie 2019, a fost o ședință cu scandal la PSD, după ce Viorica Dăncilă, șefa partidului, i-a reproșat lui Manda că ar fi spus unor colegi din PSD că „nu se pot câștiga alegerile cu o proastă”, trimitere transparentă la candidatura lui Dăncilă la alegerile prezidențiale. După numai două luni, când Dăncilă fusese deja înlăturată de la șefia PSD, Manda a spus public, ce afirmase anterior în cadrul privat: „Nu o să mai susținem proști în funcții publice ca să ne facă de râs.”