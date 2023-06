Insula fantomă din România. Nimeni n-ar mai fi plecat în concediu în Grecia sau Turcia, dar Ceauşescu a dinamitat totul. ”Am să visez locul când am să mor”

O insulă fantomă din țară era cândva o atracție pentru români. Astăzi i se spune ”Paradisul îngropat în ape”, căci a fost dinamitată de Nicolae Ceaușescu. Dacă liderul comunist nu ar fi procedat astfel, în prezent mulți dintre noi nu am mai fi plecat în vacanțe în Grecia sau Turcia.

Insula din România care a devenit o fantomă. Cândva era ca un paradis

Până în 1970, pe mijlocul Dunării exista un loc impozant, unde locuiau oameni și se bucurau de frumusețea fluviului. Potrivit legendelor, a fost cucerit cu milenii în urmă de către Hercule, după ce l-a învins pe Geryon, iar sultanul Kaleh s-a izolat aici cu soția lui, Ada, vrăjit fiind de frumusețea ei. Însă, pentru Ada ar fi fost o tragedie să stea izolată pe o insulă, așa că s-a aruncat în Dunăre.

ADVERTISEMENT

Insula Ada Kaleh, căci despre ea este vorba, ar fi fost în momentul de față , dar în 1970, Nicolae Ceaușescu a avut un plan în urma căruia trebuia să elimine locul.

De ce a inundat Nicolae Ceaușescu insula Ada Kaleh

Concret, , care nu se putea face decât dacă se inundau localitățile de pe malul Dunării. Toți locuitorii au fost obligați să își facă bagajele cu tot ce au mai bun și să se mute peste noapte.

ADVERTISEMENT

Insula Ada Kaleh era localizată la 3 km de orașul Orșova, se întindea pe 1, 7 kilometri, avea o lățime de 500 de metri și era acoperită de nisip și de pietriș. În perioada anilor ’60 și ’70 trăiau în zonă în jur de 600 de turci, buni negustori și care vindeau delicatese turcești, ulei de trandafir, tutun, parfum sau bijuterii.

Ce s-a întâmplat cu locuitorii de pe insula Ada Kaleh

Totodată, după ordinul lui Nicolae Ceaușescu, populația majoritar turcă a primit pașapoarte pentru a pleca în Turcia, dar o parte a preferat să rămână tot în România și a sperat în repetate rânduri că se va găsi o modalitate prin care să revină acolo unde s-a născut.

ADVERTISEMENT

Cavalerii teutoni au fost primii care au menționat insula, în 1430, pe atunci numindu-se ”Saan” și având doar 200 de locuitori. În epoca modernă i s-a stabilit denumirea de ”Ada Kaleh” sau ”cetatea de pe insulă”. Din 1878, locul a fost dominat de turci, deși până în 1920 a fost sub administrare austro-ungară.

Pe insula Ada Kaleh accesul se făcea doar cu ajutorul ambarcațiunilor, iar printre românii care au vizitat-o se află nume istorice precum: Regele Ferdinad, Regele Carol al II-lea sau Nicolae Iorga. Despre Regele Carol al II-lea se spune că a gustat pe insulă o cafea la nisip.

ADVERTISEMENT

Tot pe timpul lui Carol al II-lea, locuitorii de pe insulă ar fi fost privilegiați datorită comerțului, adică erau scutiți de taxe și impozite tocmai pentru a se ridica la înălțimea aprecierilor, căci inclusiv membri ai familiei regale britanice au vizitat-o.

ADVERTISEMENT

În prezent, insula Ada Kaleh mai există doar în fotografii, în care se văd ziduri grose ale fortificațiilor, picturi, două turnuri de veghe, poduri suspendate sau porți grele. De asemenea, locuitorii din zonă își amintesc triști și de geamia strălucitoare, unde se afla cel mai mare covor din Europa. Acesta ar fi fost primit în dar de la Sultanul Abdul Hamid al II-lea.

”Am fotografiile. […] Altceva n-am de la Ada-Kaleh. Nu mai am altceva, nu mai am! Tabloul de la mamea mea, și fotografii… Ada-Kaleh-ul o să-l visez când am să mor! Ăsta a fost Ada-Kaleh-ul nostru! S-a dus, s-a înecat, nu mai este nimic! Când pleci spre Orșova, numai un stâlp de lumină se vede. Cum să spun? Cum e ăsta de-afară de la noi, la lumină, la stradă. Așa un stâlp este! Au lăsat stâlpu’ ăla ca să se vadă unde a fost Ada-Kaleh-ul.”, a spus un locuitor, potrivit