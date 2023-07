Întâlnire de gradul zero la petrecerea organizată de o vedetă Insula iubirii! Fostul și actualul, față în față

a fost o ispită foarte atrăgătoare și a făcut ravagii la Insula Iubirii. Ea a reușit să cucerească pe bandă rulantă concurenți și să le dezvăluie cuplurilor că nu sunt atât de sudate pe cât credeau. După ce s-a retras din rolul de ispită, vedeta s-a axat pe viața de familie. Are doi copii, un băiețel din relația cu omul de afaceri Bruno Vlad, și încă un băiețel pe nume Nor din relația cu actualul partener. Acum, vedeta se pregătește pentru dublu eveniment în familie.

Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, totul despre cel mai mare eveniment din familia sa

Nicoleta Dragne este în toiul pregătirilor pentru botezul băiețelului ei care a venit pe lume în iarna acestui an. Vedeta și partenerul ei urmează să îl creștineze pe micuț la o biserică din capitală. Nicoleta a ales să facă în aceeași zi și petrecerea de moț a lui Vladimir.

„O să fie și botez și moț. O să îi tăiem moțul lui Vladimir, o să fie două într-unul. Vladimir face trei ani și la noi așa este tradiția. Poți să îi tai moțul la un an sau la trei ani. La noi așa este obiceiul. Facem în aceeași zi și moțul lui Vladimir și botezul lui Nor. Vladimir face trei ani pe 22 august și botezul și moțul vor fi pe 17 august” , a spus fosta ispită de la Insula Iubirii pentru FANATIK.

„Vor fi prezenți și fostul și actualul, dar nu încurcăm borcanele”

vor fi prezenți la aceeași petrecere. Vedeta este relaxată în această privință și spune că fiecare își știe bine locul.

„Va veni și tatăl lui Vladimir, va fi și tatăl lui Nor. Și actualul și fostul vor fi, dar nu este nicio porblemă. Noi suntem relaxați în privința asta. Nu încurcăm borcanele”, a mai spus vedeta.

Nicoleta Dragne este în toiul pregătirilor pentru botez. A ales locația, invitații vor fi în jur de 150, prietenii și apropiații ei. „Avem locația, am luat fotograf, trebuie doar să îmi mai fac rochiile. Vom face la un restaurant frumos în afara Bucureștiului, este o locație frumoasă care are o parte și în aer liber.

Săptămâna viitoare o să merg să mă văd cu prietena mea care organizează petrecerea. Ea are o firmă de organizat evenimente, decorul și toate cele. Ne vom gândi ce să facem. Locația este frumoasă și simplă, nu trebuie să îi faci cine știe ce.

Nu vreau să mai aud de Spiderman și de Hulk, am casa plină de ăștia. Nu o să fac tematica așa. Sunt traumatizată de desene ( n.r. râde). Nu mai spun că am mulți invitați părinți și nu cred că vor să plece de acasă să dea tot de personaje din desene. Măcar așa să se mai recereeze și el ”, mai susține Nicoleta Dragne pentru FANATIK.

De ce se ocupă singură fosta ispită, Nicoleta Dragne de petrecere: „Eu decid”

Fosta ispită susține că nu are nevoie de ajutorul nimănui și se ocupă singură de tot. Va avea trei ținute la petrecere, create în atelierul ei. În privința celorlalte aspecte, Nicoleta Dragne declară că, deși își mai consultă partenerul, ea ia singură toate deciziile.

“Voi avea trei rochii pe care le voi face în atelierul meu. Voi purta o ținută la biserică, una la petrecere și spre dimineață o să mă schimb. La biserică și prima rochie de la petrecere vor fi lungi, apoi voi purta o rochiță scurtă.

Pentru cel mic nașa se va ocupa de ținuta lui. În ceea ce-l privește pe Vladimir, o să îi fac eu ținuta în atelier. Nu m-am gândit să le fac ținute la fel pentru că Vladi, fiind mai mare, pot să îl îmbrac altfel față de bebe. Nașii sunt aceeași ca cei ai lui Vladimir.

Tatăl lui Nor nu mă ajută pentru că nu am nevoie. Eu m-am ocupat și de botezul lui Vladimir, eu mă cup și de botezul lui bebe. Bărbații doar spun că este bine cum vrem noi. Așa că mai bine le fac eu pe toate cum știu eu. Mă consult cu el, dar eu decid, pentru că el e de acord cu mine. Are încredere în mine”, a mai dezvăluit Nicoleta Dragne pentru FANATIK.

De ce nu face nuntă fosta ispită Nicoleta Dragne: “Am primit un inel, dar nu facem cununie”

iar prețul bijuteriei de pe degetul blondei are multe zerouri în coadă. Cu toate acestea, nu este vorba despre un inel de logodnă, spune Nicoleta, ci despre un cadou.

„Nu facem nuntă. Am primit un inel de la el. Mi-a plăcut. Inelul respectiv are o valoare mare, dar nu a fost o cerere în căsătorie. Momentan nu vom face cununie. Ne este bine așa.

Eu nu cred în treaba asta, ca și cum nu faci, se întâmplă ceva. Eu nu consider că te unește un act. Nu ați văzut câte cupluri căsătorite se despart?! Plus că este mult de muncă în următoarea perioadă și nu îmi stă capul la nuntă”, spunea în urmă cu ceva timp fosta ispită pentru FANATIK.