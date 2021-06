Întâmplare uluitoare povestită de un fost jucător de la FCSB: “Doar eu, Geraldo şi Teixeira ne spălam ghetele!”

Florin Lovin atrage atenția asupra educației copiilor din România, pentru că o parte din aceste probleme se răsfrâng și în viitorul lor, iar astfel de lucruri nu pot ajuta fotbalul românesc, după cum crede fostul mijlocaș al FCSB-ului.

Totodată, Florin Lovin a vorbit și despre relația pe care avut-o cu Marius Șumudică, cel care i-a fost antrenor la Astra Giurgiu, despre care spune că este un antrenor bun, dar cu care a avut conflicte.

Întâmplarea uluitoare povestită de un fost jucător de la FCSB

că mulți copii ar putea ajunge la un nivel mult mai bun, dacă ar da dovadă de mai mult profesionism, povestind că la Astra Giurgiu, doar el împreună cu Geraldo Alves și Filipe Teixeira își spălau ghetele după fiecare meci sau antrenament:

„Eu cu Geraldo și Teixeira ne spălam ghetele la Astra, restul și le lăsau pline de noroi și plecau în secunda 1 de când se termina meciul sau antrenamentul. Ăștia sunt mulți copii din ziua de astăzi, fie că sunt de bani gata, fie că sunt rupți de foame”.

„În Germania, în loc de chimie sau fizică, mulți copii care aveau să devină fotbaliști făceau la școală pregătire tehnică”, a mai spus Florin Lovin, la TV DigiSport.

„Cu Șumudică am avut multe realizări, dar și multe conflicte!”

, fostul său antrenor de la Astra Giurgiu, despre care spune că poate antrena doar în țările balcanice: „Cu Șumudică am avut multe realizări, dar am avut și multe conflicte”.

„Eu când nu jucam mă duceam să îi cer antrenorului motivul pentru care nu joc, ca să fiu mai bun.

El era supărat pe mine că în ultimul an am spus că mă retrag și nu mă mai băga că nu mă agit. În orice caz, nu sunt supărat pe el, el mi-a revitalizat cariera și am și amintiri plăcute”, a mai spus Florin Lovin.

„Șumudică mi-a și spus că el nu ar putea să antreneze niciodată în altă parte în afară de țările balcanice. Mi-a zis că el dacă ar sta două zile în Germania ar pleca de-acolo imediat, că nu ar rezista.

El e un antrenor bun pentru România, Grecia, Turcia… din țările balcanice, cum a spus și el, dar cred că a mai spus-o și în presă.

E un antrenor bun pentru CFR Cluj, cred că va face o treabă bună acolo, cum a făcut și la Astra”,a mai declarat Florin Lovin.