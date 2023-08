Întâmplarea care a uimit-o pe Ramona Gabor. Ce a pățit după ce a purtat un colier al mamei sale

Ramona Gabor a avut parte de o experiență care a uimit-o. După ce și-a pus la gât colierul mamei sale, care a plecat din această lume în anul 2013, o persoană apropiată a luat-o prin surprindere. Fostul model spune că nu crede în coincidențe.

Ce experiență a trăit Ramona Gabor, după ce a purtat colierul regretatei sale mame

. Acestora le-a mărturisit că pentru prima oară, în aceste zile, a purtat colierul mamei ei, de când aceasta a murit. Nu se gândea o clipă la ceea ce avea să urmeze.

După ce și-a pus la gât colierul, alcătuit din perle, Ramona Gabor și-a dat seama că ar avea nevoie și de un inel cu perlă, însă nu dispunea de el. Cu gândul că și-l va cumpăra într-o zi, s-a îndreptat către un restaurant, unde o aștepta o persoană apropiată, care…i-a oferit inelul pe care-l avea în minte.

Fostului model nu i-a venit să creadă de ceea ce i s-a întâmplat. Din punctul său de vedere, nu a fost nimic întâmplător, ci predestinat. ”Unii oameni sunt trimiși de Dumnezeu în viața ta cu un motiv”, a relatat sora Monicăi Gabor.

”Astăzi am decis să port aceste perle care i-au aparținut mamei mele. Este prima dată când le port de când a murit. În timp ce mă pregăteam, m-am gândit… Ar fi frumos să am un inel cu o perlă, dar nu am avut niciunul.

Oricum, m-am dus la cină și când am ajuns acolo mă aștepta un cadou. Când am deschis cutia asta a fost reacția mea, pentru că în cutie era… un inel cu perle. Nu știu de voi, dar eu nu cred în coincidențe.

Unele lucruri sunt menite să se întâmple, unii prieteni devin familia ta aleasă, unii oameni sunt trimiși de Dumnezeu în viața ta cu un motiv”, a scris Ramona Gabor pe Instagram, emoționată de episodul cu care s-a ”confruntat”.

Cum a murit mama Ramonei Gabor

. O bucată de stâncă a căzut peste ea, la Mănăstirea Frăsinei. Se spune că acolo nu au voie femeile, iar mama celor două surori s-ar fi împotrivit acestei situații.

Ramona Gabor trăiește de ani buni în Dubai. Acolo se bucură de o situație financiară foarte bună, după ce a devenit expert în diamante și și-a lansat propria linie de parfumuri. Pentru a ajunge expert în diamante, Ramona Gabor a precizat că a urmat un curs de 7500 de dolari

” M-a costat 7.500 de dolari (cursul, n.r) a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamanatului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante”, a spus Ramona Gabor într-un interviu mai vechi.