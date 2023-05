Inter – AC Milan LIVE stream ora 22:00, în returul semfinalelor Champions League. Episodul 2 din ”Derby della Madonnina”

Meciul Inter – AC Milan are loc marți, 16 mai, cu începere de la ora 22.00, în returul semfinalelor Champions League. ”Rossonerii” pornesc de la un handicap de două goluri în fața ”nerazzurilor”, considerați acum drept mari favoriți la calificarea în finala de la Istanbul. Pentru a face imposibilul la retur, Stefano Pioli, antrenorul lui AC Milan, a sacrificat rezultatul din ultima etapă de Serie A, pierzând cu 0-2 la una dintre formațiile care luptă pentru salvare, Spezia, pentru că a trimis pe teren foarte multe rezerve.

Unde se joacă meciul Inter – AC Milan

Returul semifinalei din Champions League are loc pe același stadion unde s-a jucat și prima manșă, fiind vorba de un derby concitadin, doar că, fapt unic în lume, la meciul cu Milan gazdă stadionul s-a numit San Siro, iar acum, cu Inter gazdă își schimbă denumirea în Giuseppe Meaza, după numele unuia dintre cei mai mari atacanți din istoria ”nerazzurilor”.

ADVERTISEMENT

Deși Milan este în mare dificultate, pentru că a pierdut cu 2-0 prima partidă, există în continuare un interes inamginabil pentru acest joc. Au fost cereri de numai puțin de 500.000 de bilete la o capacitate de numai 80.000 de locuri cât are stadionul din orașul Domului, astfel încât oamenii legii au avut mult de furcă pentru a depista și anihila eventualul trafic cu bilete la sume record de mii de euro.

Cine transmite la TV partida Inter – AC Milan, semifinala retur din Champions League

Partida se joacă marți, 16 mai, de la ora 22:00, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano, în returul semifinalelor Champions League. Se pleacă de la scorul de 2-0 pentru echipa lui Simone Inzaghi, iar meciul va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Din păcate există un teribil adversar pentru cele două echipe din Milano în acest celebru ”Derby della Madonnina”, transpus acum în variantă europeană. Vremea va fi complet potrivnică marelui eveniment, în sensul în care avem marți, 16 mai, un cer acoperit tot timpul, pe parcursul zilei și cu procentaj de 90 la sută de a ploua în mai multe reprize. Nici maxima zilei nu e de top, doar 18 grade la prânz, numai 11-12 lac ora jocului.

Cine arbitrează Inter – AC Milan, semifinala retur din Champions League

Pentru returul din semifinalele Champions League dintre Inter și AC Milan, UEFA l-a desemnat pe francezul Clement Turpin, considerat unul dintre arbitrii de elită din fotbalul mare, deși a avut multe jocuri în care a greșit grav, inclusiv la turneul final al CM din Qatar 2022. În vârstă de 40 de ani, Turpin face parte din grupul de elită al UEFA încă din anul 2012.

ADVERTISEMENT

Turpin are ca momente maxime în cariera sa două finale de cupe europene arbitrate în ani succesivi. A început în 2021 cu finala Europa League, Villarreal – Manchester United, adjudecată de prima echipă la lovituri de departajare. În 2022 era la centru la finala Champions League, FC Liverpool – Real Madrid 0-1, meci jucat pe Stade de France.

Ce jucători lipsesc din semifinala retur Inter – AC Milan din Champions League

Ambii antrenori au probleme de lot la semifinala retur din Champions League. Simone Inzaghi are trei absenți din trei compartimente diferite. Este vorba în primul rând de cel mai bun fundaș central, slovacul Milan Skriniar, care a lipsit și la manșa tur, de mijlocașul francez Dalbert și de atacantul argentinian Joaquin Correa, care poate fi folosit și ca mijlocaș de bandă.

ADVERTISEMENT

Stefano Pioli are cinci absenți. Zlatan Ibrahimovic oricum a avut apariții episodice în acest sezon și foarte probabil se va opri în vară. În schimb, Bennacer, Krunic, Messias și Florenzi reprezintă pierderi care nu sunt dintre cele mai grave, dar ofereau posibilitatea de a avea la dispoziție o bancă mult mai largă și de valoare, Bennacer fiind chiar titular în linia mediană.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul Inter – AC Milan

După ce s-a impus în manșa tur cu scorul de 2-0, Inter pleacă favorită și la al doilea meci. ”Nerazzurii” au cotă de 2,20 la victorie, față de 3,40 pentru ”diavolul milanez”. Șansă dublă 1X are cotă de 1,30, iar șansă dublă X2 ajunge la cota de 1,70. Gol marcat de Inter are o cotă foarte joasă, doar 1,25, iar o reușită a ”rossonerilor” ajunge la cota de 1,45. Dacă Milan răstoarnă handicapul din tur și se califică are cotă 11.00.

Partida din tur a fost dominată destul de clar, mai ales tactic, de trupa lui Simone Inzaghi, care a marcat repede de două ori și a mai ratat alte două ocazii. Este pentru a treia oară când AC Milan și Inter se înfruntă în faze eliminatorii din Champions League. A fost mai întâi sezonul 2002-2003, când s-a jucat în semifinale și nu a existat învingător, dar ”rossonerii” au mers mai departre în finala de la… Istanbul, unde se va juca și acum, grație golului marcat în deplasare: 0-0 și 1-1. Un an mai târziu, în sferturi, AC Milan rezolva clar problema cu două victorii fără drept de apel, 2-0 și 3-0 (la masa verde).