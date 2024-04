„Nu vreau să mă mai văd niciodată cu el!” Jucătorul de la CFR care l-a dezamăgit definitiv pe Adi Mutu

Adrian Mutu nu l-a iertat nici până acum pe Panagiotis Tachtsidis, pentru cartonașul roșu încasat în Corvinul Hunedoara – CFR Cluj, scor 4-0, din Cupa României Betano. Fostul antrenor din Gruia a vorbit trei zile cu mijlocașul grec, însă atitudinea lui a lăsat de dorit.

Jucătorul de la CFR care l-a dezamăgit definitiv pe Adi Mutu: „Nu vreau să mă mai văd niciodată cu el!”

Eliminarea din Cupa României Betano l-a șocat pe Adrian Mutu, care și-a dat demisia în ziua următoare, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Tehnicianul a dezvăluit că l-a pregătit pe Panagiotis Tachtsidis să fie un lider înaintea confruntării cu Corvinul.

Totuși, și i-a lăsat pe ardeleni în inferioritate numerică. Adrian Mutu spune că nu își dorește să îl mai vadă pe Panagiotis Tachtsidis, după cartonașul roșu din partida de la Hunedoara.

„(n.r. – Cu Tachtsidis te-ai mai intersectat după meci?) Nu, nici nu vreau să mă văd cu el. Un jucător cu experiența lui face o greșeală de genul acesta, după ce trei zile la rând am vorbit cel mai mult cu el. Nu a făcut voit.

Am auzit sunetul de la lovitură și am sperat să nu îi dea sângele pe nas jucătorului, am zis că rămânem cu galben. Arbitrul nu a fost rău intenționat, a arătat prima dată galben, dar a țâșnit sângele, băiatul avea sânge și pe ochi.

Cred că l-au și dus la urgențe, pentru că i-a rupt septul nazal. Nu mai are rost să mai vorbim, dar când vorbești cu un jucător de acest gen să aibă un comportament, să tragă echipa după el și îi spui trei zile la rând, apoi realizezi cât de important este pentru club. Nu mai sunt multe de vorbit”, a spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe FANATIK.RO.â

CFR Cluj i-a găsit înlocuitor lui Adrian Mutu! Anunțul șefilor din Gruia

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Ștefan Gadola, acționar minoritar în Gruia, a anunțat că „Bursucul” urmează să preia banca tehnică a clubului din SuperLiga.

„Dan a fost întotdeauna un băiat deosebit și a luat campionatul de câte ori a fost la noi. Chiar dacă era criticat stilul lui de joc, noi am luat campionatul. Eu sper să obținem măcar locul 2 (n.r.- în acest sezon). (n.r. – Și la anul titlul?) Așa mi se pare normal! Noi am fost întotdeauna bolnavi cu chestia asta. Totdeauna am vrut titlul

Nu îmi pare rău că nu a venit mai devreme Dan Petrescu. Asta a fost, așa e fotbalul. Lucrurile astea nu sunt predictibile. După ce am luat 0-4, vă așteptați să batem cu 4-1 pe Rapid? Deci, de ce să ne punem probleme din acestea? Vreau să facem jocuri frumoase, bune și să arătăm că suntem o echipă”, a spus Ștefan Gadola.

Panagiotis Tachtsidis l-a dezamăgit pe Adrian Mutu