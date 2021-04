Interlop din Timișoara care își amenința dușmanii cu pistolul într-un live pe Facebook, vizitat de Poliție. Video

Un interlop din Timișoara, ieșit recent din închisoare, a fost vizitat de Poliție, după un live pe Facebook în care își amenința dușmanii cu pistolul.

Într-un live făcut săptămâna trecută pe site-ul de socializare, Sile Bocz apare în timp ce amenință cu arma în mână că îşi va face dreptate în războiul cu alţi interlopi.

Gestul său nu a făcut decât să-i aducă mascaţii în casă. Miercuri dimineaţa, trupele speciale ale Poliţiei Timiş şi ale Serviciului de Investigaţii Criminale au descins la locuința acestuia pentru percheziții.

În imaginile care fost publicate de site-ul Pressalert, care durează circa 12 minute, interlopul din Timișoara pare extrem de supărat pe dușmani.

Sile Bocz spune că a stat în pușcărie 16 ani și a ieșit de nici opt de luni. Apoi, el vorbește despre un conflict cu interlopii din oraș care i-au cerut taxă de protecție și i-au amenințat cu moartea inclusiv copiii, o fată de 11 ani și un băiat de 17 ani.

”Interlopii din Timişoara au venit pe mine…Au venit 70 – 80 de oameni peste mine, ai lui Deian şi ai lui Dragan. Au venit şmecherii… Am decât şapte, opt luni de zile de când sunt afară. Am vrut să fac un pic de comerţ, de una alta, şi a auzit lumea că fac un pic de bani şi a venit să mă amendeze, să ceară taxă de protecţie pentru că am greşit, am fost la cineva să-i cer banii care mi-i datora.

Toţi șmecherii din Timişoara m-au alergat, au vrut să mă omoare pe mine, pe familia mea. Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măcar pe trei. Am un pistol. Înainte să omor şapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap.

Să ştiţi, că ultimul, eu mă omor”, a spus individul, după care a scos un pistol, pe care l-a arătat celor care urmăreau live-ul, l-a armat, ia apoi a scos glonţul care era pe ţeava armei.

Trupele speciale ale Poliției și ale Serviciului de Investigații Criminale, percheziții la casa interlopului

Miercuri, 21 aprilie, trupele speciale ale Poliției Timiș și ale Serviciului de Investigații Criminale au descins la locuința lui Sile Bocz, pentru percheziții.

Sursa citată notează că, în urma percheziţiilor, au fost ridicate o armă scurtă tip pistol, calibrul 9 mm împreună cu încărcătorul aferent ce conţinea 8 cartușe, mai multe plicuri ce par a conține substanțe psihotrope, suma de 14.000 de lei și 4.030 de euro.

De asemenea, poliţiştii au recurs la reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 39 de ani, urmând ca joi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, cu propunere de luarea unei măsuri preventive.