Interviu cu Nadina Zisu, prezentatoare la Aleph News: „Nu m-a cenzurat nimeni, niciodată”

Nadina Zisu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri din România, iar de ceva timp telespectatorii o pot vedea la Aleph News, postul de televiziune al creatorului Generației Pro, Adrian Sârbu.

Nadina era deja cunoscută până la apariția la Aleph, românii remarcând-o la Observatorul Antenei 1. FANATIK a vorbit cu tânăra a cărei frumusețe și carismă trec ușor sticla și a vrut să afle cum este Nadina în spatele camerelor de luat vederi, care este treaba cu acest post nou de știri, Aleph News, și ce ar trebui să știe ceilalți tineri care își doresc o carieră în televiziune.

Prezentatoarea de la Aleph a vorbit și despre revoltele sale, ca cetățean de rând, și ne-a spus că nu e mare diferența între femeia de pe micile ecrane și cea de pe Facebook, unde are destul de mulți urmăritori, căci opiniile ei nu se potrivesc de multe ori cu ale majorității tinerilor frumoși și liberi.

Nadina Zisu, de la Observator la Aleph News. Despre „suflul nou al televiziunii”

– Ești una din cele mai frumoase prezentatoare de știri din România. Totuși, crezi că frumusețea a fost un atuu până acum în carieră sau o piedică? Ce contează cel mai mult pentru a trece sticla?

Aș minți să zic că nu este un atuu. Este. Dar nu unul pe care să te bazezi, însă. Te poate ajuta să ajungi pe sticlă, dar dacă îți dorești să și rămâi acolo, ai face bine să ai mai mulți ași în mânecă. Puterea de a învăța și de a te adapta continuu e foarte importantă. Mai mult decât frumusețea, din punctul meu de vedere, valorează carisma, atitudinea, flerul, spune-i cum vrei. Frumusețea are un efect de scurtă durată în fața publicului smart. Îi bucură privirea atunci când butonează televizorul, dar e nevoie de mai mult să-l fidelizezi. Și asta e foarte bine. Să-ți spun și de frumusețea ca o piedică acum. Să fiu complet sinceră, da, m-am lovit de câteva ori de eticheta: dacă e frumoasă, la atât se rezumă. Și nu numai în carieră. Întâlnești în viață mulți oameni care nu pot vedea mai departe de înfățișare, dar am învățat că asta nu are nicio legătură cu tine, ci cu mentalitatea lor.

– Mulți oameni au fost surprinși să te vadă la Aleph News, tu ai lucrat la Observator înainte. Cum descrii experiența ta de acum?

Aleph este o parte din mine și mă bucur mult că și eu sunt parte din universul ăsta, încă de la nașterea lui. Creștem împreună, în fiecare zi. Sigur că m-a ajutat experiența pe care o câștigasem deja, dar și mai mult m-a ajutat încrederea pe care am găsit-o aici. Am scris sute, poate mii de știri de când sunt în presă, dar două ore de emisie pe zi înseamnă altceva. Înseamnă, înainte de toate, mult mai multă disciplină. Aleph este un proiect foarte frumos care își propune să dea un suflu nou televiziunii. Să vorbească pe limba tuturor, să informeze corect, să arate lumii oameni frumoși și poveștile care merită auzite. Doar cele care merită auzite, aș sublinia. Dacă nu e cu can-can și scandal, oamenii tind să se plictisească, pentru că asta oferă media de bună vreme, așa am fost educați, fără voia noastră. Sigur că nu înțelege oricine ce vrem noi să facem aici. Și chiar am avea o problemă dacă ne-ar plăcea toată lumea și n-ar fi niciun semn de întrebare, nu? E un proiect curajos. Care, da, am încredere că va atrage și mai mulți oameni.

Nadina dincolo de sticlă: critică, uneori dură, dar mereu în căutarea dreptății: „Am scris dintotdeauna ce m-a tăiat capul”

– Am urmărit postările tale de pe Facebook și am observat că nu faci parte din categoria celor care se duc cu turma. Având în vedere că ești capabilă sa îți formezi propriile opinii și chiar să vii cu perspective noi asupra realităților de zi cu zi, cum ai descrie situația prin care trăim, cea a pandemiei, din perspectiva jurnalistei și a tinerei de rând Nadina Zisu?

Să știi că între tânăra de rând și jurnalista Nadina nu e mare diferență. Să zicem că Nadina cea din afara redactiei e doar mai rebelă, mai neliniștită decât jurnalista care încearcă zi de zi să fie cât mai disciplinată. Dar ideea de a nu merge cu turma mă definește în ambele cazuri, eu de mic copil am fost mai “revoltată”, asta cred că m-a și îndrumat pe drumul ăsta. Ceea ce citesti la mine pe Facebook este ceea ce spun sau ce aș spune și la televizor. Eu am scris dintotdeauna ce m-a taiat capul și chiar dacă opiniile mele nu au rezonat de fiecare dată cu politica redacțiilor în care am lucrat, nu m-a cenzurat nimeni, niciodată. In fața unei situații precum asta pe care o trăim toți însă, nu am ce revolte să port. Nici Nadina de la televizor, nici cea de după camere. Tuturor ni s-au schimbat viețile, toți ducem dorul obiceiurilor de dinainte, dar încă o vreme, așa va arăta viața noastră: nu ne vedem părinții la fel de des, nu mai petrecem timp cu prietenii ca înainte, nu mai călătorim, nu mai… hai să închei lista aici. Accept ușor lucrurile asupra cărora nu am control. Ce mă scoate din minți, însă, este ignoranța. Nu prostia, ci ignoranța. Adică, în cazul ăsta, oamenii care, în ciuda faptului că au o educație, trăiesc în continuare cu ideea că suntem într-un film prost, regizat de băieți răi cu interese obscure. Iar ignoranta asta dezonorează efortul, munca titanică a medicilor, a celor care respectă regulile și a multor alți oameni. Too much internet, prea multă dezinformare, prea multe conspirații.

– Care sunt lucrurile pe care dorești să le faci în televiziune și cât de aproape sau departe ești de aceste visuri?

Să transmit de pe plaje cu nisip alb, unde voi avea un bar cu umbrele din frunze și mulți câini sau să scriu o carte, din vârful munților, dintr-o cabană cu șemineu din cărămidă și tavan de sticlă. :)) Glumesc. Și nu. S-ar putea să te surprindă, dar nu-mi fac planuri pe termen prea lung. Că o fi bine așa, că nu… probabil voi afla, dar cel puțin până acum, mi-a mers foarte bine in felul asta usor “în voia sorții”, deci pare să fie rețeta potrivită. Am fost întrebată într-un interviu anul trecut care sunt planurile mele pe 2020 și-am avut același răspuns: I don’t plan. Las lucrurile să vină, pentru că trăiesc cu inima deschisă și nu cred, ci știu că vor veni multe. Poate voi avea o emisiune, poate mă retrag în spatele camerelor, unde e foarte interesant ce se întâmplă sau poate chiar am să mă mut în Zanzibar, am să vând nuci de cocos și-am să dau petreceri. A trecut un an de atunci și, exact cum îți spun, mi s-au întâmplat lucruri frumoase, fără să le proiectez. Sigur că îmi doresc multe, dar nu-mi bat în cuie termene niciodată. Le astept, le primesc si le las sa se aseze.

„Nu am cunoscut pe nimeni datorită aparițiilor la televizor”

-Având în vedere că ești o persoană atractivă, ai fost mai curtată de când ai devenit cunoscută sau bărbații sunt reticenți tocmai de asta? Ți s-a schimbat într-un fel viața personală de când ai apărut pe sticlă prima oară?

De ce să fiu modestă, curtată am fost mereu! ) dar nu am cunoscut pe nimeni datorită aparițiilor la televizor. Nu am de unde să știu dacă sunt bărbații mai reticenți sau nu, că nu mi-au plăcut vreodată cei nehotărâți, așa că nu le-am acordat atenție lor. Eu sunt o fire impulsivă, care de foarte multe ori acționează pe moment, din instict, fără regrete ulterioare, nu mi-aș dori alături un bărbat care are prea multe întrebări sau nesiguranțe. Viața mea personală nu s-a schimbat prea mult și asta pentru că nici nu-mi doream. Poate m-am maturizat puțin, dar sunt același om, am aceiași prieteni, același suflet, aceleași credințe și alerg după aceiași fluturi. Și nici n-am de gând să renunț la ei.

-Nu în ultimul rând, ce mesaj ai pentru tinerele care vor să ajungă prezentatoare de știri? Care sunt lucrurile pe care trebuie să le știe înainte să se entuziasmeze prea tare?

Dar lasă-le să se entuziasmeze. Ce să știe înainte de toate? Să știe că a lucra în televiziune nu înseamnă doar un job. Inseamnă un stil de viată, înseamnă o stare de spirit pe care, vrei sau nu vrei, esti obligat sa le mentii. Televiziunea este o parte din tine care, pe măsură ce “conviețuiți” ajunge să te definească. Să știe că este foarte important să nu sară etape. Lacunele se vor simți. Să știe că e foarte multă muncă, să știe, că, așa cum spuneam la început, frumusețea va plictisi teribil dacă acesta este singurul atuu. Să mai știe că știrile înseamnă conexiune continuă și că, odată ce au intrat în lumea asta, și-n zilele de concediu vor deschide din instinct dacă nu din interes, două-trei pagini de știri. Să știe că vor sacrifica mult timp liber. Multe weekend-uri, multă distracție, mult timp cu părinții, cu prietenii, multe evenimente. Să știe că indiferent de ceea ce văd la televizor, meseria asta nu este pentru oricine. O să zici că le sperii, dar partea frumoasă o văd oricum pe sticlă, pentru că de asta foarte multe tinere sunt vrăjite de mirajul ăsta, cineva trebuie să le spună și dedesubturile, că mie nu mi le-a zis nimeni. La primul job în presă, acum 5 ani, când mi s-a zis la interviu că lucrez în weekend-uri și de sărbători, a picat cerul pe mine. Acum, e o normalitate. Și să mai știe că în ciuda greului, este cea mai frumoasă meserie din lume.

