Interviu exclusiv cu Natalia Gordienko, reprezentanta Moldovei la Eurovision 2021: „Am pregătit un moment foarte special”

FANATIK a stat de vorbă cu Natalia Gordienko, reprezenta Republicii Moldova la Eurovision 2021 și a aflat câteva lucruri în premieră despre cum se pregătește vecina noastră de peste Prut pentru competiția unde țara noastră va fi reprezentată de Roxen.

Natalia ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care ne-a mărturisit ce părere are despre Roxen, dar și de ce a schimbat complet foaia din punct de vedere muzical pentru concursul muzical european, căci melodia cu care va reprezenta Moldova anul acesta nu are nicio legătură cu stilul abordat anul trecut.

Natalia îl are în spate pe unul dintre greii muzicii rusești, Filip Kirkorov, cel alături de care a făcut un adevărat ”dream team” pentru a da gata scena de la Rotterdam. Anul trecut, Gordienko trebuia să reprezinte Moldova cu o baladă intitulată „Prison”, dar pentru 2021 a ales ceva mai antrenant, o melodie care se bucură de un succes destul de mare în mediul online, „Sugar”.

Natalia Gordienko, reprezentanta Moldovei la Eurovision, despre colaborarea cu Filip Kirkorov

-Hello, Natalia! Toată lumea a remarcat transformarea uluitoare din acest an de la Eurovision, față de genul muzical pe care l-ai abordat în 2020. Cum s-a născut melodia „Sugar”?

Piesa “Sugar” dar și conceptul de prezentare și promovarea piesei au fost gândite împreună cu aceeași echipă cu care am lucrat și anul trecut la piesa “Prison”. În contextul pandemiei COVID, piesa “Prison” avea un mesaj trist, noi toți parcă am stat prizonieri pe parcursul anului așa că am decis anul acesta să facem ceva cu mesaj pozitiv, să îndulcim și să colorăm viața oamenilor și ascultătorilor. Piesa “Sugar” e foarte pozitivă, are un vibe optimist cum îmi doresc să fie anul acesta pentru noi toți.

-Cum este să lucrezi cu ”regele muzicii pop” din Rusia, Filip Kirkorov? Ce ai învățat de la el?

Este o onoare și un vis devenit realitate să lucrez cu Filip și cu întreagă echipa, o adevărată “drem team”. Toți concurenții care au lucrat cu ei pentru Eurovision, au obținut poziții foarte bune în concurs, deci mă simt răsfățată dar și ambiționata să dau tot ce este mai bun în mine pe scenă de la Rotterdam. Filip este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, care nu face rabat lacalitate, și este atent la cele mai mici detalii.

„Am pregătit un moment foarte special, sexy și optimist”

-Ce poți să ne spui despre momentul pe care îl pregătești pentru semifinala Eurovision? Va semăna cu ce vedem în videoclipul piesei sau vom avea parte de cu totul altceva? Vei dansa pe scenă?

Împreună cu echipa am gândit un moment foarte special, sexy și optimist prin care ne dorim ca Europa să danseze împreună cu noi. Sper să fie o surpriză plăcută și să vă facă să ne votați.

-Care sunt țările tale preferate din acest an?

Nu am apucat să ascult toate piesele din acest an, însă sunt sigură că fiecare țară și-a trimis cei mai buni competitori, care merg la Rotterdam cu dorința de a câștiga. Ca în sport, este importantă participarea, însă fiecare ne dorim să câștigăm și sper că prestația mea de pe scenă să fie pe măsura implicării și pasiunii pe care le-am pus în pregătirea acestui moment.

Ce părere are despre Roxen

-Cum ți se pare reprezentanta României din acest an?

Roxen mi se pare o tânără cu mare potențial, cu un timbru special, care poate avea mulți ani de carieră în față.

-Spune-ne trei motive pentru care Moldova ar trebui să câștige Eurovisionul în acest an!

Pentru că suntem foc, suntem pasiune, suntem emoție.

-Ce mesaj ai să transmiți fanilor tăi din România?

De fiecare dată am fost primită extraordinar de bine în România, atât în emisiuni cât și la concerte, așa că este o plăcere să mă întorc de fiecare dată aici, pentru că o parte însemnată a inimii mele bate românește. Vă mulțumesc pentru mesaje și încurajări și pentru că ați intrat în Sugar Challange pe social media și sper să ne votați.