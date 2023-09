„Invazie” oltenească la U Cluj! Câți jucători trecuți pe la Universitatea Craiova au ajuns în Ardeal

Transferurile pe axa Universitatea Craiova – Cluj au devenit o obișnuiță pentru suporterii „alb-albaștrilor” de la revenirea în SuperLiga a „șepcilor roșii”. Doar în ultima perioadă de mercată din SuperLiga s-au transferat trei jucători de la formația din Bănie la trupa lui Ioan Ovidiu Sabău.

„Invazie” oltenească la U Cluj! Câți jucători cu istoric „alb-albastru” s-au transferat în Ardeal

U Cluj – Universitatea Craiova îi pune față în față pe jucătorii cu istoric „alb-albastru” din Ardeal cu formația la care mulți dintre aceștia și-au petrecut câteva sezoane în SuperLiga. Derby-ul studențesc este programat sămbătă, de la ora 21:30.

Confruntarea dintre cele două formații reprezintă și debutul lui pe banca tehnică a Universității Craiova, dar și revederea cu mai mulți fotbaliști trecuți prin Bănie. Bogdan Vătăjelu, Bogdan Mitrea și Alex Cîmpanu sunt cele mai recente exemple din lotul lui Ioan Ovidiu Sabău.

Toți cei trei s-au transferat în această vară la Universitatea Cluj de la Craiova, iar Bogdan Vătăjelu chiar a mărturisit că a refuzat FCSB pentru „șepciile roșii” într-un interviu pentru FANATIK. Doar Alex Cîmpanu va fi marele absent al lui Ioan Ovidiu Sabău, fiind suspendat trei etape după .

Pe lângă „juveții” transferați de U Cluj în ultima fereastră de transferuri, Ioan Ovidiu Sabău mai are alți trei jucători trecuți pe la Universitatea Craiova. Dan Nistor și Ovidiu Bic au sosit în Ardeal încă din sezonul trecut, iar „Ceapă” este unul dintre fotbaliștii indispensabili de la formația din Ardeal.

U Cluj și-a betonat flancul drept al defensivei tot cu un jucător trecut pe la Universitatea Craiova după ce Ivan Martic și-a terminat împrumutul. Radoslav Dimitrov a evoluat la gruparea din Bănie între 2017 și 2019, atunci când a fost titular indiscutabil al „alb-albaștriilor”.

De ce a plecat Bogdan Vătăjelu de la Universitatea Craiova: „Orice șut în fund este un pas înainte”

Bogdan Vătăjelu a dat cărțile pe față despre plecarea la Universitatea Craiova și oferta de la FCSB într-un interviu pentru FANATIK. Fundașul care a fost alături de „alb-albaștrii” și în Liga 2 Casa Pariurilor este de părere că accidentarea de pe finalul sezonului trecut a cântărit decisiv în prelungirea înțelegerii.

„Am trecut de la Universitatea Craiova la Universitatea Cluj. Mă bucur că am fost dorit foarte mult de cei de la U Cluj, acum tot ce urmează depinde numai de mine, să fiu la nivelul la care am fost în ultimii ani. În ultimele șase luni au fost discuții și presupuneri, dar până la urmă se pare că așa a fost.

Am înțeles ceea ce am discutat cu conducerea, probabil și accidentarea mea a fost o influență asupra deciziei, dar orice șut în fund este un pas înainte. Nu am cum să mă mai gândesc la trecut, trebuie să mă gândesc doar la ce se va întâmpla și ce voi putea face bine de acum încolo.

O să fie destul de ciudat să joc împotriva fostei mele echipe, însă o să fie ca și orice alt meci pe care mi-l doresc să câștig. A fost o experiență frumoasă, promovarea cu Craiova este unul dintre cele mai frumoase experiențe ale carierei, ținând cont că a revenit Craiova în Liga 1”, spunea Bogdan Vătăjelu.