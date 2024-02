Ioan Ovidiu Sabău, ceartă dură cu Dan Nistor și Alex Chipciu la pauză! Culisele scandalului din vestiar, la Universitatea Craiova – U Cluj 2-2! Exclusiv

Dan Nistor a apărut la finalul meciului și a șocat cu declarația sa la adresa lui Alexandru Chipciu (34), despre care a spus că a vrut să se bată cu el în vestiar.

Ioan Ovidiu Sabău, ceartă dură cu Dan Nistor și Alex Chipciu la pauză!

FANATIK a aflat adevărul din spatele declarației ironice a lui Dan Nistor (35 de ani). La pauza meciului dintre Universitatea Craiova și U Cluj, antrenorul Neluțu Sabău (55 de ani) a intrat în vestiar și a făcut prăpăd.

ADVERTISEMENT

I-a criticat în termeni duri pe jucători, dar principalii vizați au fost Dan Nistor și Alexandru Chipciu, oamenii de bază ai „Șepcilor Roșii”. „Vedetelor, nu jucați nimic de trei luni!”, a fost propoziția rostită de Sabău care l-a enervat teribil pe Nistor.

Din informațiile FANATIK, monologul lui Ioan Ovidiu Sabău de la pauză a fost unul extrem de dur, .

ADVERTISEMENT

„A fost o discuție bărbătească la pauză”

„A fost o discuție bărbătească la pauză. Legat de prima repriză nu avem despre ce să vorbim. Am învățat că nu mai trebuie să experimentez și că trebuie să-i folosesc pe jucătorii care pot să alerge, indiferent de vârstă”, a fost reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după meci.

Chiar dacă Nistor și Chipciu n-au răspuns în vestiar la criticile antrenorului, cei doi, alături de restul echipei, au ieșit mai montați ca niciodată pe teren și au reușit să egaleze rapid. Asta și după ce, la pauză, Neluțu Sabău a făcut 4 schimbări. I-a scos pe Panoiu, Pițian, Vătăjelu și Roger și i-a băgat pe Chintes, Simion, Anselmo și Vali Gheorghe. De altfel, acesta din urmă a marcat imediat cum a început repriza secundă. Dan Nistor a înscris și el de la punctul cu var în minutul 64.

ADVERTISEMENT

Dan Nistor a șocat pe toată lumea la finalul meciului: „Am vrut să mă bat cu Chipciu la pauză”

La finalul partidei, și a dezvăluit, pe un ton ironic, că la pauza partidei dintre Universitatea Craiova și U Cluj a vrut să se ia la bătaie cu Alex Chipciu în vestiar.

„Ne bucurăm că am scos acest egal, e un nou început pentru noi. În ultimele 3 săptămâni, ne-am antrenat doar pe sintetic, a fost foarte greu. A fost o mică ceartă în vestiar între mine și Chipciu la pauză.

ADVERTISEMENT

Ne iubim foarte mult și am vrut să ne batem, după am intrat pe teren și am obținut un rezultat bun. Este un obiectiv pe care ni l-am propus, acela de a ocupa locurile 7-9, dar nu negăm că în ultima etapă ne vom orienta către accederea în play-off”, a declarat Dan Nistor.