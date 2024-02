Ioan Ovidiu Sabău, în al 9-lea cer după ce l-a învins pe Hagi: „În sfârșit pot să mă bucur”. Prime pentru U Cluj, dacă se califică în play-off: „Vreți să vă spun și sumele?”

U Cluj a pus capăt seriei negative de 5 meciuri consecutive fără victorie și . Singurul gol al meciului a fost marcat de Dan Nistor după o eroare de proporții a lui Ionuț Larie. Ioan Ovidiu Sabău a fost în formă la flash-interviu.

Ioan Ovidiu Sabău, în al 9-lea cer după ce l-a învins pe Hagi: „În sfârșit pot să mă bucur”

U Cluj a urcat pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, după victoria cu Farul. „Șepcile roșii” se află într-o poziție favorabilă pentru accederea între cele mai bune 6 echipe ale sezonului. În ultimele două meciuri, U Cluj le înfruntă pe FC Botoșani (acasă) și FC Voluntari (deplasare).

Ioan Ovidiu Sabău s-a bucurat enorm la finalul partidei, mai ales că . „Era un meci foarte important. În sfârșit pot să mă bucur și eu câteva ore.

Îi felicit pe jucători, dar și publicul, care ne-a ajutat foarte mult. Merită toate aprecierea și respectul meu. Ne bucurăm, dar trebuie să avem continuitate”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la finalul meciului.

Prime pentru U Cluj, dacă se califică în play-off: „Vreți să vă spun și sumele?”

Ioan Ovidiu Sabău susține că echipa sa are încrederea la cote maxime pentru ultimele două meciuri. Conducerea a pregătit prime importante, dacă U Cluj reușește să se califice în play-off. Anunțul a fost făcut chiar de Ioan Ovidiu Sabău.

„Văd echipa foarte bine din punct de vedere mental. Când am arătat rău, am spus. Acum echipa are încredere. Are acel spirit de care ai nevoie pentru o victorie. Noi putem să spunem că fotbaliștii importanți joacă aproape de nivelul lor.

Pe Farul o văd calificată în play-off. Este o echipă cu experiență. La noi există o primă pentru o calificare în play-off. Vreți să vă spun și sumele? Nu le spuneam, oricum. Sunt niște bonusuri speciale”, a mai spus „Moțul”.

Daniel Popa sărbătorește la maximum victoria cu Farul: „Nu i-am dat nicio șansă campioanei”

Daniel Popa a fost titular în atacul celor de la U Cluj la meciul cu Farul. Fostul atacant de la Chindia Târgoviște a recuperat mingea după eroarea lui Ionuț Larie și i-a pasat decisiv lui Dan Nistor. La finalul partidei, Daniel Popa a avut un discurs savuros.

„Am făcut un meci bun în această seară (n.r.- miercuri). Am fost toți motivați din primul până în ultimul minut. Asta înseamnă să fii o echipă bună, să vrei mai mult.

Cu toții știm că avem un lot bun și spun că merităm mai mult. Era normal să fim criticați pentru că în ultimele etape am avut rezultate mai puțin bune.

Nu i-am dat nicio șansă unei echipe care a câștigat sezonul trecut campionatul. Desigur, ne gândim și la meciul pe care îl joacă UTA (n.r.- cu Rapid). Ne așteaptă două meciuri mult mai grele în ultimele două etape decât cel cu Farul Constanța”, au fost cuvintele lui Daniel Popa.