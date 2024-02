În ultima fază importantă din finalul meciului, Daniel Popa putea să marcheze după ce a rămas singur cu portarul. La finalul meciului dintre Sepsi și U Cluj, pe atacantul oaspeților.

Ioan Ovidiu Sabău își critică un jucător după Sepsi – U Cluj 0-0. “Nu știa unde e poarta”

Ioan Ovidiu Sabău nu s-a abținut din a-i adresa câteva cuvinte lui Popa după ocazia imensă pe care a avut-o în finalul duelului dintre . Antrenorul oaspeților este de părere că atacantul a fost atât de obosit încât nu a mai văzut unde este poarta.

“Încercăm să jucăm fotbal, am luat un punct important. Am avut o primă repriză bunicică, am avut și o situație cu Popa, destul de bine prima repriză. A doua repriză a fost modestă.

(n.r. despre ratarea lui Daniel Popa) El fiind obosit, cred că nu știa unde e poarta. Portarul era în afara cadrului porții, poarta era goală. Da, mingea fuge un pic.

“Este un punct important pentru noi”

Neluțu Sabău a mai susținut și faptul că egalul a fost foarte important pentru clujeni în lupta pentru play-off. Pentru următoarele meciuri, antrenorul “Șepcilor roșii” vrea să găsească o soluție prin care elevii săi să nu mai fie la fel de obosiți în finalul partidei.

E un punct important, e un punct mare pentru noi. Știam că nu avem voie să pierdem împotriva unei echipe puternice. Ei știu să joace fotbal, chiar dacă au avut mici excepții.

Sigur, încercăm să găsim soluții, a fost un meci foarte greu. Am rămas în lupta pentru play-off, dar nu cu șanse mari. Trebuie să luăm 6 puncte în cele trei jocuri, cel puțin.

Trebuie să câștigăm cu Farul acasă, pe urmă cu Botoșani, iar apoi să vedem. În următorul meci va trebui să găsesc jucătorii odihniți, pentru că în ultimele 20 de minute am căzut fizic”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

În ultimele trei meciuri din sezonul regular, U Cluj se va duela acasă cu Farul Constanța și FC Botoșani, iar în deplasare va merge la FC Voluntari. După 27 de meciuri, formația lui Ovidiu Sabău are 35 de puncte și este la 2 puncte de locul 6, poziție care duce în play-off.