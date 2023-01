Ioana Dichiseanu, confesiuni despre tatăl și fiica ei: „I-am zis că o să fiu tare. Când am ajuns acasă, am cedat”

Astăzi, 7 ianuarie 2023, este ziua Sfântului Ioan Botezătorul, o zi în care mulți români își sărbătoresc onomastica. FANATIK a stat de vorbă, pe îndelete, cu una din cele mai cunoscute purtătoare ale acestui nume de sfânt, cântăreața Ioana Dichiseanu, fiica regretatului actor Ion Dichiseanu.

Interviu cu Ioana Dichiseanu, de ziua sa de nume

despre ce înseamnă această zi pentru ea, cum i s-a părut anul 2022, ce a moștenit fiica ei, Anastasia, de la bunic, dar și cum evaluează lumea în care trăim.

Pe vremea când Ion Dichiseanu era prezent fizic printre noi, spiritul său fiind în continuare în inimile multor persoane care l-au iubit, actorul și fiica acestuia, Ioana, își sărbătoreau împreună atât zilele de naștere, cât și onomastica.

a mai schimbat nițel lucrurile în viața fiicei acestuia, însă încearcă să se bucure de ziua ei și de sărbători, în general, chiar dacă absența părintelui e una dureroasă. Ioana și-a găsit puterea de a zâmbi, de pildă, de Crăciun și de Revelion, de dragul familiei sale, reușind să îi transmită fiicei sale, Anastasia, cât a putut din magia sărbătorilor de iarnă.

„Am fost în Ajunul Crăciunului la tata, la cimitir. I-am zis că o să fiu tare. Când am ajuns acasă, am cedat…”

Bună, Ioana! Ce înseamnă pentru tine această zi de nume? Anul acesta te-ai gândit să o petreci cumva?

-Bună! Știi că la noi petrecerile de zile de naștere și de Sfântul Ion erau la comun. Eu și tata ne sărbătoream împreună. Lui îi făcea plăcere să petreacă cu muzică, cu voie bună, cu prietenii de-o viață. Dacă nu mai e, parcă nici nu am sentimentul de a petrece cu adevărat. Voi face, însă, ceva pentru Anastasia, pentru că și pe ea o cheamă și Ioana. Am sentimente ambigue. Ca masca actorului, jumătate râde, jumătate plânge.

Ai avut această mască a actorului și în sărbătorile care au trecut? Cum au fost pentru tine?

-Trebuia să râd și să îi arăt Anastasiei farmecul sărbătorilor. Am fost în Ajunul Crăciunului la tata, la cimitir. I-am zis că o să fiu tare, o să fiu ok. Mi-am promis să nu plâng, vorbeam cu mine. Pe drum eram în regulă, totul a fost ok. Când am ajuns acasă, am cedat…

Ești supărată pe Dumnezeu?

-Nu am cum să fiu supărată pe Dumnezeu. La un moment dat m-am întrebat și eu asta, am o familie foarte frumoasă și e o mare bucurie să fiu aproape de ea. Tata avea 54 de ani când m-am născut eu… Mama mea are 55 de ani și bunica mea trăiește, e sănătoasă, slavă Domnului. Ai vrea să îi mai ai lângă tine, asta nu pot să neg.

„Tata ar fi putut scrie cu succes cărți de parenting”

Ne vorbeai de Anastasia și faptul că te gândești mereu la tatăl tău, există ceva din felul în care te-a crescut ce aplici la rândul tău ca mamă? Nu de alta, dar sunt la modă sfaturile de parenting!

-Tata ar fi putut scrie cu succes cărți de parenting și nu avea metode de cum să îți crești copilul… El avea niște idei, culmea, crescând într-o familie modestă, cu 9 copii, pe care le aplica foarte bine în viața de zi cu zi. El era prieten în primul rând. Nu aveam niciun fel de rușine în fața lui. Discutam absolut orice, nu existau subiecte tabu.

Am participat la toate seratele și la toate activitățile alor mei, indiferent că era vorba de partea profesională sau nu. Eram tratată ca un copil, dar un copil matur. Vorbeam și cu mama și cu Adi de multe ori, avea o aură, o energie aparte. Când îl vedeai, îți impunea respect. Știa să fie și copil, se alinta era iubăreț, dar impunea respect.

Ce a moștenit Anastasia de la bunicul ei: „Pe la 5 luni și jumătate mi-am dat seama cât de ambițioasă e”

Fiica ta ce a moștenit de la bunicul ei? Îi seamănă?

-Se aseamănă și cu Adi (n.r.: Artene, soțul Ioanei Dichiseanu), și cu tata. E foarte ambițioasă. Dacă dă de greu nu se lasă. Să îți dau un exemplu, încă de când era mică. Undeva pe la 5 luni și jumătate mi-am dat seama cât de ambițioasă e.

Deci, avea 5 luni și stătea în pătuț. Eu stăteam lângă ea și conversam în limita vârstei ei. Am văzut că tot încerca să se ridice în picioare. Vreau să îți spun că a reușit, dar s-a chinuit vreo 10 minute, ținându-se de barele alea de la pătuț. Se citea fericirea pe fața ei. Nu mai spun de încăpățânare… Are ceva și din încăpățânarea bunicului.

„Mergem în permanență pe nisipuri mișcătoare și nu știi la ce să te aștepți”

Poți să ne faci o analiză personală despre lumea în care trăim? Cum ți se pare direcția în care se îndreaptă societatea? Multă lume se plânge că e haos, că nu mai există siguranță…

– Eu cred că merge într-o direcție nu foarte bună. Oricum lumea era destabilizată dinainte de pandemie, dar în perioada lockdown-ului parcă s-au accentuat niște lucruri. În loc să fim uniți, parcă ne-am dezbinat și mai tare. Oamenii sunt mai cârcotași, mai răutăcioși, nu mai știm să tolerăm. E o lume foarte schimbată. Nu mi se pare că lumea merge înspre bine.

Cred că și problemele de ordin financiar, lumea nu mai are siguranță. Mergem în permanență pe nisipuri mișcătoare și nu știi la ce să te aștepți. Cred că și din cauza noastră că ne-am înrăit. Spun asta cu toate că pentru mine 2022 a fost un an excelent din punct de vedere profesional. La partea cu sănătatea a fost un pic mai prost, dar sper să ne redresăm.

Faptul că lumea e schimbată am auzit-o și de la tineri de 25 de ani, de obicei auzeai vorbele astea de la cei mai vârstnici…

-Da, să știi că așa e! Uite, Anastasia, în prima zi de grădiniță, a zis că i se pare că sunt copiii foarte violenți. Îți dai seama, o copilă de șase ani să spună că cei de vârsta ei sunt violenți. Nu știu unde au învățat să fie așa, nu știu dacă au văzut în familie sau pe internet. Oricum, sunt vremuri ciudate.

În final, ce așteptări ai de la 2023?

-Vreau să fie un an liniștit, un an în care, cum am mai spus, să stăm mai bine la capitolul sănătate.