Ce nu îi permite Ioana Dichiseanu fiicei sale, Anastasia: „Chestii de desene animate”

Ioana Dichiseanu a vorbit despre fiica sa, Anastasia, dezvăluind că aceasta s-ar putea să îi calce pe urme, căci e extrem de pasionată de muzică.

Ioana Dichiseanu o vede pe fiica ei, Anastasia, drept o viitoare artistă

Ion Dichiseanu ne-a spus și care sunt principiile de care ține cont în creșterea fetei sale, mai ales în ziua de azi, când totul se schimbă cu o viteză amețitoare, iar ceea ce era la modă ieri, azi poate părea învechit.

Ioana Dichiseanu a mărturisit, pentru FANATIK, că ea o vede pe Anastasia în însă nu vrea să îi impună să facă lucruri pe care nu le-ar simți. a spus că va ține cont întotdeauna de preferințele micuței, indiferent ce va alege să facă în viață.

Cum a impresionat-o Anastasia pe cântăreața de fado: „Și-a dat jos paltonul și a intrat direct în personaj”

„Eu o văd, sincer, în muzică. E de acolo, simte muzica. Simte ritmul, are în sânge, are în ADN. Acum, doar Dumnezeu știe ce va vrea ea. E va hotărî ce își dorește să facă. Și Adi (n. red.: soțul cântăreței) i-a spus că dacă merge pe un drum e bine să fie cu sufletul împăcat, să nu aibă îndoieli.

Uite, când eram la Adjud, la festivalul organizat în memoria lui tata, înainte de a urca pe scenă era destul de rece afară. Eu trebuia să urc pe scenă cu Anastasia și îi făcuse mama o rochiță specială.

Avea un paltonaș pe ea și i-am zis să intre cu paltonul, să nu îndure frigul. Ea a zis: nu, nu, nu, eu sunt o artistă și urc așa! A intrat pe scenă. Și-a dat jos paltonul și a intrat direct în personaj”, a dezvăluit Ioana Dichiseanu despre fiica sa, în exclusivitate pentru FANATIK.

FANATIK a abordat cu Ioana Dichiseanu și o temă ceva mai sensibilă, mai ales pentru părinții din ziua de azi. În tot mai multe țări civilizate se vorbește deschis despre diversitate, copiii fiind învățați de mici că își pot schimba la un moment dat, sexul, de pildă sau că pot fi non-binari.

Întrebată cum abordează cu fata ei aceste teme privind identitatea sexuală, unele care au stârnit tot soiul de controverse, Ioana s-a arătat tolerantă, însă susține că unele lucruri trebuie să aibă o anumită limită. Ea, ca mamă, își dorește ca fiica ei să îi spună tot ce o nedumerește, indiferent cât de rușinos ar putea părea un anumit subiect.

Provocările unui părinte în 2023. La ce e atentă Ioana Dichiseanu și ce spune despre trendul non-binarilor: „Noi nu o mințim pe Anastasia”

„Fiecare e liber să gândească și să facă ceea ce consideră, câtă vreme nu-mi lezează propria existență. Eu nu cred în multe din lucrurile care sunt impuse. Unui copil la 3 ani nu poți să îi spui că își poate schimba sexul sau, ce spuneai tu, despre treaba asta cu non-binarii. Nu are un discernământ clar stabilit la această vârstă. Eu încerc să o cresc pe Anastasia aproape de noi… Să nu îi fie teamă să spună ce simte și ce gândește. Încerc, și știu că o să par învechită, să o aduc aproape de Dumnezeu. Noi ne-am cam îndepărtat de Dumnezeu, ca societate.

Toți suntem egali în fața Lui, până la urmă. Încerc s-o cresc pe Anastasia în spiritul de respect, să îi povestesc cum erau Paștele sau Crăciunul pe vremuri, că Paștele nu înseamnă doar să tai mielul. Încercăm și eu și Adi să îi însuflăm partea asta spirituală. Cred că societatea are nevoie de progres. E și tehnologia bună, dar nu vom lua nimic din tot ce folosim acum cu noi dincolo. Partea financiară contează, dar nu trăiești doar pentru bani. Nu e totul despre lucrurile materiale în viață.

Eu nu sunt de acord, de pildă, să calci peste cadavre pentru o poziție socială. Cred că fiecare are locul lui sub Soare. Acuma, când aud despre nonbinari, mi se par niște chestii de desene animate. Oricum, noi nu o mințim pe Anastasia. Suntem mereu deschiși și acolo dacă are vreo dilemă”, a mai povestit Ioana Dichiseanu.