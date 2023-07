Ioana Dichiseanu, legătură inexplicablă cu tatăl ei! Ce s-a întâmplat înainte de succesul din Portugalia

Ioana Dichiseanu are o legătură atât de specială cu tatăl ei, încât parcă spiritul său de dincolo i-a pregătit drumul spre succesul din Portugalia! FANATIK vă spune povestea notorietății ei în lumea muzicii fado, așa cum nu ai fi bănuit!

Ioana Dichiseanu a cucerit Portugalia

Fata maestrului Ion Dichiseanu a ajuns pe prima pagină a unui cotidian național din Portugalia, „Diario de Noticias”, în urma unei interpretări fabuloase în casa-muzeu a legendarei Amalia Rodrigues. Ioana Dichiseanu a făcut destăinuiri în exclusivitate pentru FANATIK despre acest fenomen și cum a ajuns că cânte muzică fado.

ADVERTISEMENT

Ioana Dichiseanu, în continuare modestă deși a cucerit publicul portughez, ne-a zis că pentru ea este o realizare să fie apreciată dincolo de țară și că în toată această ascensiune nebănuită au avut un rol important tatăl și soțul ei, jurnalistul Adi Artene.

Ion Dichiseanu a inspirat-o pe Ioana? „Îmi spunea că e o femeie cu personalitate puternică”

„Am fost surprinsă să văd că am apărut chiar pe cel mai important ziar al lor de știri. Sinceră să fiu, cred, din ce mi-au zis portughezii, că am reușit să surprind esența fado-ului, să cânt ca la mama lui. Fiind româncă, nu sunt vorbitoare de portugheză, dar cred că asta a contribuit cumva la această primire atât de pozitivă. Eu cu fado am început serios acum trei ani. Tata îmi tot povestea de Amalia Rodrigues.

ADVERTISEMENT

Îmi spunea că e o femeie cu personalitate puternică și i-a transmis foarte multe când a cunoscut-o, dar ca să încerc să fredonez eu să cânt genul ăsta… Acum trei ani, Adi, soțul meu, mi-a sugerat să cânt. Prima oară am zis că exagerează, că trebuie să ai un anumit timbru, nu e o muzică ușoară. Dar a avut fler”, a mărturisit Ioana Dichiseanu, pentru FANATIK.

câte ceva și despre recitalul susținut în casa Amaliei Rodrigues. Este vorba de o casă făcută muzeu, unde Ioana Dichiseanu a ajuns prin intermediul

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Ioana Dichiseanu să cânte în casa legendarei Amalia Rodrigues

„Acolo e casa ei transformată în muzeu. Acolo chiar s-au și organizat emisiuni unde au cântat Mariza, Ana Moura, artiste consacrate la ei. A fost o onoare să fiu acolo, prin intermediul Institului Cultural Român. Am cântat și o piesă de-ale Mariei Tănase. Pentru ei e, Amalia e un fel de Maria Tănase la noi. Au fost prezenți la recital multe persoane importante, nu știu să le enumăr acum…

Directorul adjunct al jurnalului respectiv era prezent. Pentru ei e ceva deosebit ca un străin să cânte ceva din patrimoniul UNESCO, muzica fado fiind în patrimoniul UNESCO. Am făcut o singură repetiție cu o zi înaintea spectacolului. Unul din chitariști chiar a acompaniat-o pe Mariza. Tata și Doamne, Doamne au contribuit la lucrurile astea. Uneori, te zbați pentru niște idei și vezi că nu se realizează și astea au venit așa de la sine. Doamna Mihaela Toader de la ICR a avut grijă de acest proiect”, ne-a spus, emoționată, Ioana Dichiseanu.

Unde a lăcrimat Ioana în Portugalia: „Acolo mi-a plăcut cel mai mult”

Ioana a avut ocazia să exploreze splendida Lisabonă cu ocazia asta, iar cel mai tare a impresionat-o statui lui Iisus (Cristo Rei). „Mi-au dat lacrimile când am fost la statuia lui Iisus. Acolo mi-a plăcut cel mai mult. E un oraș absolut superb.

ADVERTISEMENT

Nu cred că aș putea să mă mut acolo, dar aș reveni să cânt. Poate dacă termină Anastasia, să îl iau pe Adi, să stăm pe malul unei ape, ăsta e oricum visul lui, să stăm aproape de malul unei ape, râu, ocean…”, a completat Ioana Dichiseanu.

„Mama și Adi m-au susținut cel mai mult”

În cazul în care s-ar retrage la bătrânețe undeva, Ioana a zis că ar prefera un loc liniștit, la fel și soțul ei, Adrian. Totodată, cea mai mare susținere în demersul ei fado l-a primit de la soț, dar și de la mama ei,

„La noi distracția e liniștea. Mama și Adi m-au susținut cel mai mult. Mama a fost mândră de mine, i-au dat lacrimile. Mă întreba mereu dacă am nevoie de apă, dacă am nevoie de ceva, acolo, la spectacol, a fost o mamă cloșcă. Fado e un gen nișat, nu e nici doină, romanță, sunt alte linii melodice, mă rog… Trebuie să îi înțelegi spiritul, esența…”, a încheiat Ioana Dichiseanu.