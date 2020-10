Ioana Ginghină, adevărul despre primul soț. La ce vârstă s-a căsătorit actrița prima oară

Ioana Ginghină (43 de ani) și Alexandru Papadopol au divorțat în vara anului trecut, frumoasa actriță mărturisind recent că acesta nu a fost primul mariaj eșuat. Frumoasa brunetă a ajuns de două ori la altar, prima oară la vârsta de numai 21 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a dezvăluit că s-a grăbit legat de prima căsnicie, ajungând să se căsătorească la scurt timp după începerea relației. Totul s-a întâmplat în urmă cu 22 de ani, cuplul depunând actele de divorț în anul 2004, separarea nefiind una mediatizată.

Potrivit click.ro, primul soț al Ioanei Ginghină este un coleg de scenă. Este vorba de Daniel Tudorică, în vârstă de 48 de ani, un actor destul de cunoscut originar din Băilești, județul Dolj. Acesta este colaborator la Teatrul Ion Creangă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioana Ginghină, despre primul soț cu care s-a măritat la 21 de ani. Cine este el

Sursa menționată mai arată că primul bărbat care a condus-o spre altar pe actriță s-a făcut remarcat pe scena teatrului, dar a reușit și pe micile ecrane. Daniel Tudorică a apărut în urmă cu câțiva ani pe sticlă unde a jucat rolul unui oltean curios și vorbăreț.

Mai exact, în perioada 2004 – 2005, fostul soț al brunetei apărea deseori în emisiunea realizată de Andreea Bănică și Ionuț Dolănescu, „Folclorul contraatacă”. Actorul îl interpreta pe Marinică, „vărul” lui Ionuț, un oltean repezit la vorbă, dar cu tolba plină de povești.

ADVERTISEMENT

Căsnicia dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol a durat 12 ani, însă nu același lucru se poate spune despre primul mariaj care s-a consumat după circa 6 ani. Prima nuntă a avut loc la 21 de ani, iar a doua 8 ani mai târziu, vedeta recunoscând că s-a grăbit.

„Puțină lume știe că eu am mai fost căsătorită o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să o facem. Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost o nebunie și am zis ok, hai să ne căsătorim! Mi s-a părut comic! Am depus actele, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost.

După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva împreună că poate nu se ajungea aici”, a mărturisit Ioana Ginghină despre mariajele sale într-un interviu pentru viva.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioana Ginghină și Daniel Tudorică au divorțat de ani buni, însă actorul a sperat să o recucerească după separarea acesteia de „Papi”. Există zvonuri care susțin că actorul nu s-a sfiit să-i spună că o iubește, chiar dacă în jur era foarte multă lume.

Cât despre motivul divorțului, se pare că primul soț al actriței își dorea copil, în timp ce ea nu era dispusă să ia o pauză de la proiectele de la teatru.