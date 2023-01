Ioana Ginghină, despre 2023, nuntă și planuri de viitor: ”Să nu mai aud”

Ioana Ginghină a făcut retrospectiva anului proaspăt încheiat, iar acum privește cu speranță spre viitor. În 2023, și-a rezervat timp pentru „mult vorbita nuntă” cu logodnicul său, Cristi Pitulice, dar nu așteaptă cu nerăbdare evenimentul, mai ales că a îmbrăcat deja de două ori rochia de mireasă. Despre asta, dar și despre planurile pe care și le-a făcut a făcut declarații exclusive pentru FANATIK.

Ioana Ginghină, neplăceri la final de 2022. Cu ce planuri a intrat în noul an

Ioana Ginghină se încrede în superstiții, astfel că nu a vrut să împărtășească ce planuri are pentru 2023, deși a recunoscut că are mari așteptări de la noul an. Speră să fie mai bun decât precedentul, pe care l-a încheiat cu câteva probleme de sănătate.

„Acum pe final de an am avut niște probleme de sănătate combinate cu alte probleme personale și care sper să se rezolve cat mai repede. În rest chiar a fost un an bun 2022, nu mă pot plânge”, a declarat Ioana Ginghină pentru FANATIK.

Totuși, ar mai fi și lucruri de care actriță speră să scape până la finalul primăverii, însă în privința acestora a păstrat discreția.

„Sper să se rezolve până în martie 2023 și apoi să nu mai aud”, este afirmația la care s-a rezumat Ioana Ginghină chiar dacă e într-o vacanță ca o lună de miere.

În plan profesional, însă, Ioana Ginghină a bifat anul acesta o premieră. Spectacolul de teatru Viespea, în care este protagonistă, este primul din cariera sa destinat adulților.

„Cea mai mare realizare este premiera unui spectacol dedicat adulților, eu jucând doar pentru copii. Mi-am dorit foarte mult să joc într-un spectacol pentru adulți anul acesta și am reușit chiar acum pe final”, a completat Ioana Ginghină.

„Vom avea și această mult vorbită nuntă”

Se spune că a treia oară este cu noroc, iar anul acesta se pare că avea loc și Despre eveniment, actrița a vorbit și în trecut, dezvăluind că nu vrea să facă mare tevatură pe această temă și nici nu va mai îmbrăcă rochia de mireasă, fiind vorba despre căsătoria cu numărul 3. În plus, cheful de după nu va avea loc la un restaurant, așa cum se obișnuiește.

Mult mai entuziasmată este, de fapt, de ideea că ea și -în curând- soțul său vor fi părinții spirituali ai un cuplu, dar și ai unui bebeluș ce urmează să vină pe lume.

„Da, cel mai probabil ca vom avea și această mult vorbită nuntă. Dar cred că mai mult îmi aștept finul să se nască și să-mi nășesc prietenii.

Am foarte multe așteptări de la 2023, dar nu pot să le scriu, căci trebuie să se îndeplinească”, ne-a dezvăluit Ioana Ginghină.

Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol se pregătește de Evaluarea Națională. Ce planuri de viitor are adolescenta

Anul acesta, și a lui Alexandru Papadopol trece într-o nouă etapă a vieții sale. Adolescentă termină ciclul gimnazial și se pregătește de primul examen important din viața sa, Evaluarea Națională.

„Ruxandra este clasa a 8-a și ne pregătim de examen. Vrea să intre la Liceul de Artă Tonitza”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru FANATIK.

Actrița devenită celebră pentru rolul său din Numai iubirea nu spune nu telenovelelor. Cel mai recent a apărut în Adela și afirmă că își mai dorește astfel de experiențe. În plus, nu ar refuza nici participarea într-un show de televiziune, dacă acesta ar fi pe placul său.

Cu cine seamaă Ioana Ginghină: ”O admir mult pe J. Lo”

Când vine vorba de actorie, Ioana Ginghină privește cu admirație în afara granițelor. Nu știe cu cine se aseamănă, deși i se spune că fizic duce spre Laura Pausini.

„Nu știu să-ți zic cu cine mă asemăn. O admir mult pe J. Lo, dar toată lumea îmi zice că semăn cu Laura Pausini când îmi întind părul.

De admirat, admir multe actrițe din afară. Le urmăresc pe Instagram: Salma Hayek, Penelope Cruz, Cathrine Zeta-Jones, Scarlett Johansson…etc”, a explicat Ioana Ginghină.