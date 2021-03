Ioana Ginghină și fiica ei au fost diagnosticate cu coronavirus anul trecut: „Am redus ieșirile”

Ioana Ginghină a dezvăluit că a avut coronavirus anul trecut, dar și un mare noroc: a făcut o formă ușoară a bolii Covid-19!

Fosta nevastă a actorului Alexandru Papadopol a mărturisit că a fost depistată pozitiv cu coronavirus în luna octombrie, dar că spre deosebire de alte persoane ea nu s-a panicat deloc.

Actrița a spus că prin coronavirus au trecut atât ea cât și fiica ei Ruxi și noul ei iubit, toți trei cu forme ușoare.

Ioana Ginghină a avut coronavirus anul trecut

Vedeta a vorbit despre noua ei viață, despre proiectele sale de suflet după despărțirea de Papi într-un interviu pentru revista Viva!.

Întrebată dacă s-a panicat vreo secundă după ce a aflat că are coronavirus, Ioana Ginghină a răspuns ferm: „Nu, nici măcar la început. Port mască, am redus ieșirile, respect toate regulile, m-am programat și la vaccin, dar nu am lăsat să ne afecteze mai mult decât e cazul, această pandemie”.

Despărțirea de Papadopol pare să îi fi priit destul de bine brunetei care a devenit celebră în urmă cu câțiva ani datorită rolului jucat în telenovela „Numai iubirea” de la Acasă TV.

Iubitul ei o sprijină în tot ceea ce face

Vedeta a reînceput repetițiile la Teatrul Ion Creangă din Capitală, iar fanii o pot vedea în serialul „Adela” difuzat de Antena 1.

Aceasta a spus că reușește să facă față tuturor provocărilor datorită iubitului ei, Cristi, și a fiicei sale, Ruxandra, cei mai importanți piloni din viața ei la ora actuală, stâlpii ei de sprijin, cu alte cuvinte.

„Sunt într-o perioadă în care muncesc foarte mult. Să fiu actriță este ceea ce mi-am dorit încă de când eram mică, așa că acum mă bucur din plin de toate aceste repetiții și filmări. Tocmai pentru că Ruxandra este mare, iar Cristi mă susține foarte mult în ceea ce fac, am puterea și energia de a face atât de multe lucruri”, a declarat Ioana Ginghină pentru Viva!.

