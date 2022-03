Ioana Grama știe ce ar face dacă n-ar mai exista Instagram. Tot în mediul online e soluția

Tânăra în vârstă de 28 de ani este unul dintre cei mai vechi din România. Are o activitate de 10 ani în domeniu, precizând că în primii doi ani de scris nu a făcut niciun ban. Acum are propria afacere cu haine.

Ioana Grama are activitate pe Instagram. Ce ar face tânăra dacă nu ar mai avea campanii

Ioana Grama știe ce ar face dacă n-ar mai exista Instagram. a găsit soluția tot în mediul online, chiar dacă are un program foarte încărcat. E mamă singură și are diferite campanii și contracte cu branduri renumite.

Totodată, vedeta susține că s-ar întoarce la scrisul pe blog sau ar încerca să devină foarte bună pe Youtube, acolo unde are un canal, dar nu reușește să posteze foarte des.

„Îmi e greu să cred asta, pentru că aici e vorba de bani. Sunt foarte mulți bani la mijloc. Eu nu cred. (…) Eu m-aș întoarce la blogging. Aș scrie, aș filma, aș face YouTube. E greu să le faci pe toate, e și TikTok, și YouTube, și Instagram, și Facebook și fabrică, și copil, și business, și… sunt foarte multe.

Trebuie să ai o echipă mare și eu deocamdată nu o am. Patru sau cinci oameni lucrează cu mine acum. Adică lucrează cu mine, aici includ brandul meu personal, pentru că cu mine, pe platforme, pe Instagram, pe Facebook și tot ce ține de ele lucrez singură.

Nu am pe nimeni, nu am agenție de PR, nu am. E tare, dar e epuizant. Acum mi-a venit și mie mintea la cap și am zis că trebuie să găsesc pe cineva care să mă ajute în sensul ăsta pentru că nu mai pot să le fac.

Întârzii cu răspunsurile, eu sunt Capricorn și Capricornii au impresia că le pot face pe toate singuri. Trebuie să revin puțin cu picioarele pe pământ și să conștientizez că pentru unele lucruri am nevoie de ajutor”, a mărturisit Ioana Grama în .