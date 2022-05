Ioana Năstase, scandalizată că fiica lui Ilie Năstase, Charlotte, și-a făcut cont de OnlyFans: ”Îi trimite săptămânal bani. Ferească Dumnezeu!”

Ioana Năstase, femeia care se iubește de patru ani cu Ilie Năstase, a vorbit despre decizia fiicei adoptive a marelui jucător de tenis de a se apuca de făcut bani prin intermediul platformei OnlyFans. Charlotte Năstase a devenit creator de conținut pe o aplicație pentru adulți în care promite să posteze fotografii ”fără perdea”, în schimbul unor sume care pot ajunge la 30 de dolari, lunar, pentru fiecare abonat. În exclusivitate pentru FANATIK, Ioana Năstase s-a declarat șocată și a recunoscut că ar avea mari tulburări în cazul în care, ca mamă, ar afla că fiica ei face așa ceva.

Ce spune Ioana, soția lui Ilie Năstase, după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, și-a făcut cont de OnlyFans

Năstase la Paris, la turneul de tenis de la Roland Garros, Ioana Năstase a vorbit, pentru FANATIK, despre situația lui Charlotte, fiica adoptivă a fostului mare tenisman. Și, șocată de gestul ei, ne-a recunoscut că situația ei este cel puțin delicată.

”Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea”, ne-a spus Ioana Năstase, în exclusivitate.

“Am rămas șocată, trebuie să recunosc”

Dar, cu toate acestea, gestul lui Charlotte de a-și deschide cont pe OnlyFans, a fost un șoc pentru Ioana Năstase, lucru recunoscut cu sinceritate pentru FANATIK, cu atât mai mult cu cât nu și-l poate explica nici măcar din punctul de vedere al finanțelor tinerei.

”Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează multe în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile… El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are”, ne-a mai dezvăluit Ioana Năstase.

Cum a reacționat Ilie Năstase când a aflat ce face Charlotte: ”Nu pare a fi șocat”

Ioana Năstase nu a avut, până acum, ocazia să o cunoască personal pe Charlotte, fiica adoptivă a soțului ei din relația cu actrița americană Alexandra King. Cu toate acestea, ne-a dezvăluit ea, au vorbit în repetate rânduri, la telefon.

”Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte”, ne-a mai spus Ioana Năstase.

Cu toate acestea, ne-a mai dezvăluit ea, situația nu pare a fi dramatică pentru Ilie Năstase, soțul ei fiind mult mai liniștit decât ea la aflarea veștii că fiica lui produce conținut pentru o platformă pentru adulți precum OnlyFans.

”Ilie nu pare a fi șocat, sau dacă e, nu se arată. Eu sunt un am sincer, spun ce văd. Poate el a trăit așa, mai liber…”, ne-a mai spus Ioana Năstase care, în momentul convorbirii telefonice cu FANATIK era la Paris, alături de soțul ei, fostul mare tenisman, invitați amândoi la Roland Garros.

Charlotte Năstase a anunțat că și-a deschis cont de OnlyFans

Născută pe 14 martie 1990, Charlotte a fost adoptată de Ilie Năstase și soția lui din acea vreme, actrița americană Alexandra King, fiind cel de-al doilea copil adoptat al cuplului. Botezată pe 3 noiembrie, având ca naș pe Dominique Clemens, Charlotte Alexandra Năstase i-a avut la botez, printre invitații de seamă și sponsori, pe Ion Țiriac, omul de afaceri și fostul partener de dublu al lui Ilie Năstase.

Conform informațiilor existente în presa americană, relația lui Ilie Năstase de Alexandra King a început în 1893 și s-au căsătorit pe 8 septembrie 1984, actrița fiind cea de-a doua nevastă a tenismanului. Cei doi nu au putut avea copii împreună, motiv pentru care au adoptat doi, un băiețel, pe Nicholas, în 1987, și pe Charlotte, în 1990.

După adoptarea lui Charlotte însă, relația lui Ilie Năstase cu Alexandra King a început să scârțâie, iar cei doi s-au despărțit. Cu toate acestea, divorțul lor a fost pronunțat abia în 2002, mariajul cu modelul și actrița americană fiind, în teorie cel puțin, cel mai lung – 17 ani – al lui Ilie Năstase.

Ilie Năstase are cinci copii, din cinci mariaje, celebrul fost jucător de tenis recunoscând că, în ciuda vârstei de 75 de ani, și-ar mai dori un moștenitor cu