Ioana Petric s-a săturat să fie fata cuminte din showbiz sau Bebelușa ingenuă: ”M-am maturizat”

Ajunsă la 33 de ani, Ioana Petric nu mai este mulțumită cu rolurile de fată cuminte care i se atribuie. Peste 15 ani, a fost „Bebelușă” la Cronica Cârcotașilor, apoi fată bună cu intenții în rele în filmul Complotul bonelor, a cărei protagonistă este Anamaria Prodan. Ce planuri are de acum înainte vedeta?

Ioana Petric nu mai vrea să fie fată cuminte. A venit momentul pentru o schimbare

Cea mai longevivă „fată cuminte” a showbizului vrea o schimbare. Preț de un deceniu și jumătate, de la Cronica Cârcotașilor. Mereu cu zâmbetul pe buze, pusă pe glume și cu intenții bune, așa este imaginea pe care publicul i-a conturat-o în toți acești ani.

De curând, vedeta și-a făcut debutul și în lumea cinematografiei. A adus-o la viață pe Bica, fata bună, dar cu intenții mai puțin pașnice din Noi am întâlnit-o la premieră, unde ne-a spus ce planuri de viitor are și un lucru este cert, nu mai vrea să fie fată cuminte.

Cucerită de arta actoriei, simpatica Ioana Petric își dorește să le demonstreze tuturor că nu au trecut anii peste ea degeaba și că are mult mai multe de oferit, mai ales că acum i-a făcut față aprigei Anamaria Prodan.

În aceste condiții, Ioana Petric nu stă degeaba și, dacă la Cronica Cârcotașilor nu mai lucrează deja de un an, avansează rapid în lumea actoriei. Deocamdată, își așteaptă rolul care să o mulțumească pe deplin și, până atunci, a rămas în echipa lui Iura Luncașu.

Ioana Petric: „Sunt mândră de ce am făcut”

Știu că ai fost rivala Anamariei Prodan în film, cum a fost să concurezi cu un așa personaj?

E greu, mai ales că Bica- personajul meu din film, e o fată foarte simplă și naivă, așa. Care nu prea înțelege ea de ce se bagă în complot, dar nici nu poate să stea deoparte, de dragul copiilor.

Și oricum, chiar și în film, ca și în viața reală, eu cred că e foarte greu să complotezi împotriva Anamariei Prodan, că este o femeie puternică și știe exact ce are de făcut ca să iasă învingătoare.

Ai avut emoții?

Sincer, nici n-am avut timp să am emoții la filmări. Pentru că am fost și actriță și am făcut parte și din echipa de filmare. Îți dai seama, a fost ceva nou pentru mine. Și cred că acum am emoții mai mari când văd că oamenii vin în număr atât de mare la film și reacțiile sunt bune. Cred că acum emoțiile sunt mai intense decât atunci.

Care e cea mai mare frică? Ți-e teamă că o să fii judecată pentru cum ai jucat?

Sincer, eu sunt foarte mândră de ce am făcut. Având în vedere că este prima experiență de acest gen. Nu am foarte mare pregătire în ceea ce privește actoria, doar din ce am mai furat așa ca meserie în 16 ani de Cronică. Eu zic că m-am descurcat bine, deci nu mi-e frică. Până acum am primit doar laude, sper că au fost și sincere.

Face pași repezi către succesul în actorie

Asta înseamnă că mai vrei? Ai mai juca și alte roluri?

Da, da, da. Mi-aș dori un rol mai serios. Că am fost Bebelușă, acum am fost bonă…Mi-aș dori ceva mai serios. Pentru că simt că m-am maturizat și eu. Am crescut și a venit momentul și pentru altceva. Dar sunt convinsă că o să mai vină și alte roluri și alte proiecte cinematografice. Asta sunt 100% sigură, chiar lucrăm la….

Chiar? Ce planuri ai acum din punct de vedere profesional?

În ceea ce privește viața asta de artist, să zic așa, am rămas în echipa lui Iura. Am început să scriem pentru niște proiecte și nu pot să dau foarte mult din casă. Dar cu siguranță mai urmează.