Ioana Petric a demisionat de la Cronica Cârcotașilor. Motivul pentru care vedeta a încheiat colaborarea după 15 ani

Ioana Petric a făcut istorie la Cronica Cârcotașilor. Tânăra s-a alăturat echipei în urmă cu 15 ani, însă iată că acum a decis să își întrerupă activitatea. Se pare că alegerea nu a fost deloc una ușoară, însă vedeta își dorește să evolueze mai mult în cariera ei.

Ioana Petric Zilele trecute însă, vedeta anunța pe contul personal de socializare că demisionează și că nu va mai face parte din echipa de la Prima Tv.

În mesajul public posta pe pagina sa de Facebook, Ioana Petric spunea că a avut parte de 15 ani extraordinari, alături de oameni frumoși, mentori, dar și prieteni. De asemenea, ea a mai povestit că decizia nu a fost deloc una ușoară, însă speră în continuare că a fost una corectă.

În aceeași postare, vedeta spunea că orice persoană are dreptul să aleagă ce este mai bine pentru ea. Drept urmare, aceasta a simțit nevoia unui nou început și a unei redescoperiri, astfel încât să își demonstreze singură anumite lucruri din punct de vedere profesional.

Ioana Petric le mai dezvăluit urmăritorilor săi că speră să îi revadă în curând, prin intermediul altor proiecte minunate, însă până se va întâmpla acest lucru,

”Cred că, în viață, e important să îți accepți propriul adevăr și, chiar dacă inevitabil te gândești și la cei din jur, să faci ceea ce e mai bine pentru tine. Iar eu asta am simțit acum – nevoia unui nou început, nevoia de a mă redescoperi, de a-mi demonstra mie niște lucruri și de a face loc altor visuri”, se arată în postarea ei.

Ioana Petric, despre demisia de la Prima Tv

Cei de la click.ro au vrut să afle dacă într-adevăr, decizia i-a aparținut vedetei și dacă nu a fost ceva mai mijloc. Ioana Petric spune însă că despărțirea dintre ea și cei de la Cronica Cârcotașilor a fost una cât se poate de amiabilă și că i-a aparținut în totalitate.

Mai exact, vedeta spune că și-a dorit să încerce altceva. Ea susține că nu are un plan și nici vreo nouă colaborare cu o altă televiziune ci că pur și simplu are nevoie de timp astfel încât să își așeze lucrurile așa cum și-a dorit.

”Despărțirea a fost amiabilă, nu m-a dat nimeni afară! E decizia mea de a încerca altceva. Nu am neapărat un alt plan, nu am plecat în altă parte, la altă televiziune. Am pus stop aici, mai e nevoie de puțin timp ca să se așeze lucrurile”, a declarat Ioana Petric într-un interviu acordat pentru .