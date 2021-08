Ioana Simion, totul despre împăcarea cu Ilie Năstase. La ce a renunțat bruneta pentru căsnicie

Frumoasa constănțeancă și sportivul sunt împreună de aproape 4 ani, perioadă în care au fost de două ori pe punctul de a divorța, însă iată că bruneta l-a iertat din nou pe tenismen.

Ioana Simion a mărturisit că și-a călcat pe inimă și a făcut mai multe compromisuri ca relația cu Ilie Năstase să meargă mai departe, asta pentru că vedeta are nevoie de cineva alături.

În altă ordine de idei, este de părere că partenerul ei de viață nu mai are vârsta la care să stea singur, deși ea și-a neglijat copilul și nepoata pentru a-i fi aproape sportivului.

Ioana Simion, adevărul despre împăcarea cu Ilie Năstase. Motivul pentru care bruneta l-a iertat pe sportiv

„Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine.

Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine. Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul.

Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul.

Așa am considerat eu. Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult. Ultimul compromis pe care l-am făcut și nu cred că vor mai accepta altceva, este acesta că i-am redat toată libertatea.

Vine acasă când vrea, se îmbracă cum vrea, să meargă unde vrea. Nu sunt geloasă, în schimb, să nu mă înjosești, că altfel mă supăr”, a declarat Ioana Năstase în emisiunea „Teo Show”, notează .

Ilie Năstase, recunoscător pentru că a fost iertat de Ioana Simion

Ilie Năstase este recunoscător pentru sacrificiile pe care le face cea de-a cincea soție pentru a-i fi aproape. vede toate compromisurile făcute de brunetă.

Sportivul este conștient că nicio relație amoroasă nu este perfectă din toate punctele de vedere, însă spune că legătura sa cu Ioana Simion este bazată pe sentimente sincere și puternice.

Mai mult decât atât, fostul jucător de tenis este convins că iertarea Ioanei Simion a fost una sinceră, subliniind faptul că este genul de persoană care se schimbă extrem de greu.

„La mine e greu să mă mai schimb. Tot vorbim și îmi spune că mă acceptă cum sunt, iar asta este important pentru mine, ca ultimii ani din viață să-i petrec frumos”, a spus Ilie Năstase, mai arată sursa citată.