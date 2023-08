Ion Crăciunescu, ironii pentru Gigi Becali: „Ne loveam geamantanele la cursurile de arbitraj”

Fostul arbitru își susține părerea, și anume că Darius Olaru merita să fie eliminat în duelul dintre FCSB și Poli Iași, scor 2-1, însă Gigi Becali l-a contrat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ion Crăciunescu, ironii pentru Gigi Becali

, după ce patronul FCSB-ului l-a contrat de la distanță, pentru că fostul arbitru a spus că Darius Olaru trebuia să fie eliminat fără doar și poate în meciul contra celor de la Poli Iași:

ADVERTISEMENT

„Olaru merita roșu! Sunt unii care își dau cu părerea, dar mult au arbitrat ei. De câte ori m-am lovit de domnul Becali la cursurile de arbitraj, ne loveam geamantanele unul de celălalt. Să fim serioși! În Pipera ne-am mai întâlnit…”.

Ion Crăciunescu a avut un atac și la adresa lui Rareș Vidican, arbitrul din confruntarea dintre Sepsi și Hermannstadt, scor 1-1, despre care a spus că nu are ce să caute în prima ligă.

ADVERTISEMENT

„Ce cauți cu unul din ăsta la Liga 1, cu domnul Vidican? Cum să nu vezi faultul ăsta. Îl calci pe picior pe un jucător căzut la pământ, ce înseamnă asta? Dacă îl nenorocești?

Nici nu trebuie să îl fi eliminat arbitrul, că asta e… n-a văzut, nu s-a descurcat, dar jucătorul trebuie să fie chemat la Comisia de Disciplină și să fie eliminat”, a mai spus Ion Crăciunescu, la TV .

ADVERTISEMENT

Darius Olaru, bucuros după victoria cu Poli Iași

după victoria FCSB-ului cu Poli Iași, scor 2-1, partidă în care a marcat și el un gol, vorbind despre ce își propune de la acest sezon, după ce a fost criticat de Gigi Becali, după eliminarea suferită în Conference League împotriva lui Nordsjaelland:

„A fost obositor. Bine că am câștigat și asta e cel mai important, mergem mai departe. Cred că s-a acumulat oboseala și am scăzut ritmul pe final, dar cel mai important a fost că am câștigat. Îmi doream mult să marchez, vreau să îi dedic golul tatălui meu pentru că astăzi este ziua lui de naștere.

Nu mă gândesc la asta, vreau să îmi ajut echipa prin alte faze. Nu este golul pentru mine. Sper să continuăm pe această linie pentru că trebuie să fie anul nostru”.

ADVERTISEMENT

„Cupa și campionatul sunt obiectivele noastre din acest an. Dacă ne dorim să câștigăm campionatul trebuie să strângem cât mai multe puncte.

Eu cred că lucrăm foarte bine în fiecare zi și ne facem treaba. Dacă așa a cerut dânsul… trebuie să muncim mai mult pentru că în Europa este alt nivel”, a mai spus Darius Olaru.