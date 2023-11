Ion Ţiriac a fost detronat! Cine este cel mai bogat miliardar român

Potrivit datelor din lumea miliardarilor, Daniel Dines, în vârstă de 51 de ani și cofondator al unei companii specializate în roboți software, a preluat conducerea în clasamentul bogăției.

Țiriac nu mai este cel mai bogat român

“Cash, da, are mai mult Becali. Cred că sunt acolo, la bătaie. Țiriac are proprietăți mai multe. El știe să se și distreze, are avioane, pleacă la vânătoare. Gigi nu are nicio distracție, nimic! Știi care e singura lui distracție?

Fotbalul! Nu are decât bucuria religioasă. Și sportul. Dacă se lasă de sport, nu o mai duce 5 ani. El știe treaba asta. Îi dă adrenalină, speranță de viață”, a declarat Dumitru Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

Ion Țiriac se situează în acest moment cu o avere estimată la două miliarde de dolari. În fotbal, Gigi Becali ocupă prima poziție în clasamentul averilor, urmat de patronul Rapidului, Dan Șucu. Puterea financiară a patronilor se vede și în clasamentul Superligii. FCSB ocupă prima poziție, în timp ce giuleștenii se află pe locul 3.

Daniel Dines, locul 1 în topul averilor

Daniel Dines a urcat în topul celor mai bogați români datorită succesului afacerii sale în domeniul roboților software. Cu o avere de 2,1 miliarde de dolari, Dines ocupă acum prima poziție în acest clasament prestigios.

Considerat recent cel mai bogat român, Ion Țiriac și-a văzut poziția în clasament amenințată de ascensiunea rapidă a lui Daniel Dines. Averea lui Țiriac se ridică la două miliarde de dolari, însă aceasta nu i-a fost suficientă pentru a rămâne în fruntea topului.

Alături de Daniel Dines și Ion Țiriac, topul celor mai bogați români mai include nume precum Dragoș Pavăl, cu o avere de 1,7 miliarde de dolari, Ion Stoica, cu 1,2 miliarde de dolari, și Matei Zaharia, cu aceeași sumă.

Daniel Dines nu se remarcă doar la nivel național, ci și la nivel mondial. Omul de afaceri ocupă poziția 1457 în clasamentul miliardarilor, conform Forbes. În ciuda pierderii poziției de cel mai bogat român, Ion Țiriac se menține în clasamentul mondial al miliardarilor și se află pe locul 1486.

Inteligența artificială și progresele în domeniul roboticii au construit adevărate averi atât la nivel național, cât și pe plan internațional. Un adevărat debate a fost lansat cu privire la beneficiile și pericolele tehnologiei moderne.