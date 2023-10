Ion Țiriac face scut în jurul Simonei Halep: ”Dopată? Băi, sunteți nebuni la cap?”

Dubla campioană de Grand Slam, alături de echipa sa de avocați, și speră ca forul independent de la Lausanne să-i reducă pedeapsa și astfel să poată reveni cât mai repede în circuit.

Simona Halep, apărat de Ion Țiriac în scandalul de dopaj

Încă de la începutul acestui caz Ion Țiriac s-a plasat alături de Simona Halep și a susținut că sportiva noastră nu avea cum să se dopeze cu bună intenție. El a revenit asupra acestui caz și a mărturisit că întreaga vină îi aparține fizioterapeutei Candice Hoghier, de la Academie Mouratoglou, cea care i-a dat suplimentul cu pricina.

”Cine e Simona Halep? Noi, românii, suntem o nație, pe cuvântul meu că îți vine să plângi din când în când. Măi, fata asta a câştigat Wimbledon pentru noi. Știi ce e ăla Wimbledon, ați auzit de Wimbledon vreodată? Dacă câștigi Wimbledon, ești eroul lumii. Ați uitat toți că a câștigat Wimbledon? Că i-a dat cineva să bea compot cu mere sau cu pere.

În sfârșit, a reușit să vină pe pământ să spună și primul lucru pe care trebuia să îl spună era: ‘Cum am putut eu să beau? Cine e aici? Echipa mea! Să nu vă atingeți de echipa mea’. Uite că se pare că din echipă i-a dat cineva să bea. Simona Halep, dopată, băi sunteți nebuni la cap?

Pentru primul tur de la Wimbledon, unde a jucat întotdeauna slab. Simona Halep este cine este, numărul unu atâta timp. French Open trebuia să îl câștige de trei ori. În cartea mea de adrese e o mare personalitate, una dintre româncele care ne-a adus ceva pe masă când ne era foame”, a declarat Țiriac.

Țiriac, nemulțumit de modul cum a acționat ITIA

Ion Țiriac este contrariat de modul în care Agenția Internațională a Integrității în Tenis (ITIA) a construit acest caz și de faptul că a adus dovezi suplimentare după o perioadă extrem de îndelungată.

”Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva și spune ‘da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, pașaportul biologic’. L-ai găsit acum șase luni? Păi și șase luni ce ai făcut?

De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu știu cine? De ce șase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce șase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e’”, a mai spus el.

Președintele Federației Române de Tenis are speranțe în cazul Simonei Halep. George Cosac susține că jucătoarea va avea , având în vedere analizele de sânge de până acum. Totodată, șeful FRT o crede pe sportivă și susține că imaginea i-a fost afectată în tot acest proces.