Se implică Ion Ţiriac la Dinamo alături de Mircea Lucescu?! “Îţi trebuie ani de zile ca să pui clubul pe picioare”

Ion Țiriac și Mircea Lucescu sunt așteptați la Dinamo cu brațele deschise, iar Victor Becali a vorbit despre o posibilă împlicare a celor doi. Celebrul impresar este de părere că trupa din Ștefan cel Mare ar avea nevoie de ani de zile pentru a reveni în lupta la titlu, chiar și dacă „Il Luce” va fi lângă „câinii roșii”.

, care anunță că vor începe lucrările la stadionul din Ștefan cel Mare. Susținătorii „câinilor roșii” sper ca și Ion Țiriac și Mircea Lucescu să se alăture proiectului.

înaintea confruntării cu Oțelul Galați. Victor Becali a vorbit despre o posibilă implicare a celor două legende din sportul românesc.

„Povestea asta că vine domnul Țiriac, dacă voia să vină domnul Țiriac venea de mult și poate să se ducă oricând. Acuma domnul Țiriac o dă pe Lucescu, Lucescu o dă pe Țiriac și uite așa nu o să vină niciunul. Domnul Țiriac are 84 de ani, nea Mircea 78 au făcut la rândul lor mult pentru sport.

Nu neapărat că nu ar băga bani, dar nu mai au vârsta, nici răbdarea. Să pui Dinamo pe picioare cu toată priceperea lui Mircea Lucescu și toți banii îți trebuie ani de zile. Îți trebuie ani de zile să o aduci la un nivel cum își doresc Țiriac și Lucescu.

Le-a purtat noroc și foarte bine, are și mai mult timp. Poate să le dea și un sfat, orice cuvânt al lui Mircea Lucescu în fața unor jucători poate fi un factor mobilizator”, a spus Victor Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care poate fi urmărită doar pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Ce a spus Ion Țiriac despre implicarea la Dinamo: „Aș investi cu Mircea Lucescu.

„Eu am promis ceva cu mult timp în urmă. Mă bat cu morile de vânt, e mare birocrația. Dar eu fac la Otopeni ceea ce am promis. Și mă apropii foarte mult de o sală polivalentă mai mare de zece locuri. Acolo aș face un stadion, cu o școală pentru copii.

Aș lua exemplu de la Platini. Avea 2.500 de copii timp de 3 luni, în fiecare vară la centrul meu de tenis din Franța. Așa ceva aș face. Uite ce e la baza Granitul, acolo unde avem foarte mulți tineri care vin cu echipele și joacă.

Dacă am avea mai multe din astea, probabil că am face altceva și nu am avea 13 străini într-o echipă de fotbal, ci 13 români. Aș investi în fotbal cu Mircea Lucescu. Vorbesc serios”, a declarat Ion Țiriac.

Victor Becali, VERDICT CRUNT pentru Dinamo: “MISIUNE IMPOSIBILA”