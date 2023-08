Ionel Ganea, cuvinte grele la adresa lui Cătălin Cîrjan: “Ești acolo la număr!”

La ultimul meci al lui care a adus un dezavantaj echipei sale. După prestația jucătorului de la Arsenal, Ionel Ganea a adresat mai multe cuvinte grele fotbalistului din Giulești.

Ionel Ganea: “Tu nu joci la echipa de club, ești acolo la număr”

Într-un interviu acordat gazetei sporturilor, Ionel Ganea a oferit mai multe cuvinte grele la adresa lui Cătălin Cîrjan. “Ganezu” a consideră că jucătorul lui Arsenal nu este demn de a juca la echipa națională. Fostul atacant din Giulești, l-a criticat destul de dur pe mijlocașul Rapidului care nu a jucat foarte bine în ultimul meci cu Voluntari.

ADVERTISEMENT

“Cîrjan? Sincer, nici n-am auzit de Cîrjan până să vină la Rapid. Era nemulțumit că nu e la națională… Care națională? Aia de sămânțari? Tu nu joci la echipa de club, ești acolo la număr și vii apoi și impui pretenții? Nu înțeleg!

Eu am jucat 5 ani în Liga 1 și abia după 5 ani am fost convocat la echipa națională, dar în probe! Era Viorel Moldovan, era Vlădoiu, era Craioveanu, era Adrian Ilie. Eu eram la număr”, a declarat Ionel Ganea, pentru .

ADVERTISEMENT

Reacția lui Cătălin Cîrjan: “Sper să mă revanșez”

După egalul cu Voluntari, Cătălin Cîrjan a vorbit despre greșelile făcute în timpul partidei. își asumă vina pentru pierderea punctelor și susține că se va revanșa față de suporterii Giuleștiului. De asemenea, jucătorul lui Arsenal este convins că Rapid va câștiga meciul cu Petrolul.

“Sunt foarte dezamăgit. Cred că am avut o primă repriză bună, am fost peste ei. În a doua repriză, am început bine, dar am făcut două greșeli personale și asta ne-a costat cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Sunt dezamăgit, am făcut și o greșeală. Am luat al doilea gol din cauza mea. Aș vrea să îmi cer scuze, dar nu mai pot da timpul înapoi. Voi munci, iar la meciul următor sper să mă revanșez. Dacă nu s-a dat fault, înseamnă că nu a fost. A fost greșeala mea, mi-o asum, iar la meciul următor nu se va mai întâmpla.

Am fost supărat că am greșit, nu e vorba de înlocuire. Am greșit, s-a întâmplat, așa e la fotbal. Noi muncim în fiecare săptămână, dăm totul pe teren. Nu a fost să fie în seara asta. Sunt convins că vom câștiga weekendul următor”, a spus Cătălin Cîrjan la finalul meciului.

Rapid București va juca contra celor de la Petrolul Ploiești acasă, pe stadionul Giulești. Duelul va avea loc duminică, 13 august, de la ora 21:30. În clasamentul SuperLigii, echipa lui Cristiano Bergodi este pe locul 8, cu 5 puncte acumulate după primele 4 etape.